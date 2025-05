Huit villes hôtes accueilleront la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ dans une atmosphère de fête

La FIFA dévoile enfin les stades qui accueilleront les matches du tout premier mondial féminin organisé en Amérique du Sud

L’annonce a été faite par le Président de la FIFA, Gianni Infantino, entouré de personnalités des États brésiliens concernés

Des célébrations dans chacune des villes hôtes jalonneront cette compétition historique

La FIFA, accompagnée de nombreuses personnalités brésiliennes, a officiellement dévoilé les huit villes hôtes, et leurs stades respectifs, qui accueilleront la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™, marquant ainsi une étape importante du chemin vers une compétition déjà historique.

Les villes sélectionnées pour la toute première édition de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ jouée en Amérique du Sud reflètent toute la diversité du Brésil : Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) et São Paulo (Arena Itaquera). « De la samba au frevo, des plages de sable fin aux villes les plus cosmopolites, le monde entier découvrira l’énergie, la couleur et la chaleur que seul le Brésil peut offrir », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. « Nous allons continuer à travailler en étroite collaboration avec les villes sélectionnées en vue de créer des moments inoubliables dans chacun des stades en 2027 et de nous assurer que cette compétition aura un impact positif majeur et généralisé. Nous remercions chaleureusement les 12 villes qui ont participé à un processus de sélection très minutieux et concurrentiel pour accueillir cette Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™. Belém, Cuiabá, Manaus et Natal, nous vous remercions du fond du cœur pour le temps et les efforts que vous avez déployés. Vous avez démontré une grande passion et nous nous engageons à trouver un moyen de vous inclure dans cet événement historique afin que vous puissiez le vivre pleinement ».

L’annonce tant attendue a été faite aujourd’hui sur les canaux de la FIFA par le Président Gianni Infantino, entouré de personnalités du sport, du divertissement et de la vie publique des États brésiliens où se trouvent les huit villes hôtes. Des célébrations vont maintenant pouvoir débuter dans toutes les villes, les communautés étant fières d’accueillir la planète entière au Brésil pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™. Le processus de sélection des villes hôtes a débuté en août 2024 et a été mené de manière transparente et structurée selon les mêmes principes directeurs que ceux utilisés pour sélectionner le pays hôte. Des équipes de la FIFA spécialisées dans les principaux domaines opérationnels essentiels à l’organisation de la compétition ont visité les 12 villes candidates afin d’évaluer les infrastructures et les installations proposées par chacune sur la base des critères d’accueil de la FIFA.

Une évaluation approfondie a ensuite été menée et l’équipe technique de la FIFA a classé les villes en fonction de leur respect des critères. Il avait été convenu avec le gouvernement brésilien et la Fédération brésilienne de football (CBF) qu’un maximum de huit villes hôtes serait sélectionné. Celles-ci ont été choisies suite à une évaluation technique de la FIFA en vue de garantir les meilleures conditions d’accueil des 32 équipes participantes et le succès opérationnel et commercial de la compétition, mais aussi de maximiser le potentiel de croissance et de visibilité à long terme du football féminin au Brésil. Les villes sélectionnées auront officiellement le statut de villes hôtes dans les prochains jours, après une visite d’experts de la FIFA qui permettra de lancer la phase de planification opérationnelle. Les prochaines étapes importantes sur la route du mondial féminin 2027 incluent la publication du calendrier des matches et le lancement officiel de la marque, qui seront des moments spéciaux pour le Brésil dans son ensemble, mais surtout pour les huit villes hôtes qui se préparent à éblouir le monde. Déclarations supplémentaires : Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA : « La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ marquera une étape historique en se déroulant pour la première fois en Amérique du Sud. Bien plus qu’une simple célébration du football, il s’agit d’un engagement puissant en faveur de l’inclusion, des opportunités et du progrès. Le football féminin se développe à un rythme extraordinaire et le fait d’organiser cette compétition au Brésil permettra d’inspirer une nouvelle génération sur tout le continent et au-delà. Avec sa passion, sa diversité et son amour profond pour le football, je suis convaincu que le Brésil sera un hôte exceptionnel et qu’il saura accueillir le monde et porter ce tournoi vers de nouveaux sommets ». Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA : « C’est formidable d’offrir la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ au Brésil, l’un des plus grands pays de football au monde. C’est une excellente nouvelle pour le football féminin et pour la croissance mondiale de notre sport. Pour les villes hôtes, le fait d’accueillir le plus grand événement sportif féminin de la planète aura un impact immense, à la fois en termes de développement du sport et de visibilité. La Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, c’est le théâtre où l’on fabrique des héroïnes et où l’on couronne des championnes ». Ednaldo Rodrigues, président de la Fédération Brésilienne de Football (CBF) : « J’ai suivi de très près les efforts déployés par les 12 villes qui souhaitaient accueillir la compétition, et je voudrais remercier du fond du cœur celles et ceux qui se sont dévoués pour que ce rêve devienne réalité. Les villes choisies par la FIFA sont déjà équipées de stades et de centres d’entraînement modernes pour accueillir dans les meilleures conditions les joueuses et les supporters du monde entier. Elles disposent également d’une excellente offre hôtelière et d’infrastructures urbaines efficaces, avec des systèmes de mobilité, de sécurité et de services publics prêts à répondre aux besoins d’un événement de cette ampleur. Nous savons que notre principal objectif en tant que pays hôte va bien au-delà du terrain. Cette Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ sera un véritable moment de transformation : une convergence d’histoires, de voix et de communautés qui réaffirment le pouvoir du sport en tant qu’outil d’inclusion, d’égalité et d’unité sociale ». André Fufuca, ministre brésilien des Sports : « Cette annonce des villes hôtes est l’une des étapes les plus importantes de notre parcours vers la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™. C’est le moment où le rêve prend forme, avec des visages, des lieux, des cultures et des histoires qui feront partie de cette grande fête collective. Chacune des villes hôtes sélectionnées représente le Brésil. Un Brésil diversifié et vivant, avec des gens passionnés par le football et des lieux qui transpirent le sport et qui laisseront un héritage à leurs communautés et aux générations à venir. Voir les villes hôtes se préparer et s’impliquer avec autant de fierté est source de joie et de motivation pour notre ministère. »