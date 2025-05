Harry Kane parmi les stars « très excitées » à l'idée de disputer la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Harry Kane, Lautaro Martínez et Sergio Ramos s’expriment sur la nouvelle compétition

Les clubs des six confédérations s’affronteront aux États-Unis, du 14 juin au 13 juillet. En jeu : le tout premier titre officiel de Champion du Monde des Clubs.

Des joueurs issus de près de 90 pays, représentant les six continents, prendront part à la compétition de clubs la plus inclusive jamais organisée

L’attaquant du FC Bayern München, Harry Kane, fait partie des stars du football mondial qui se réjouissent du lancement de la nouvelle et révolutionnaire Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, prévue cet été aux États-Unis.

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA est appelée à transformer à jamais le paysage du football de clubs. Les six confédérations et près de 90 pays seront représentés par 32 équipes et leurs joueurs, qui s’affronteront sur 12 sites répartis dans 11 villes américaines : Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York/New Jersey, Orlando, Philadelphie, Seattle et Washington, D.C. En jeu : le premier titre officiel de Champion du Monde des Clubs de la FIFA.

Avec une multitude de vainqueurs de titres continentaux et d’équipes ayant régulièrement brillé dans la compétition phare de leur confédération au cours des quatre années de qualification, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA apparaît aujourd'hui comme étant le tournoi mondial de clubs le plus méritoire jamais organisé. Harry Kane fait partie des stars qui ont hâte que la compétition commence.

Des stars « excitées » à l'idée de disputer la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ 01:35

« Disputer un tournoi majeur de ce genre avec son club est quelque chose de nouveau. Je suis convaincu que ce sera une expérience formidable », a déclaré l’international anglais, dont l’équipe affrontera Auckland City FC (Nouvelle-Zélande), le SL Benfica (Portugal) et le CA Boca Juniors (Argentine) dans le Groupe C.

« Se rendre aux États-Unis, un an avant la Coupe du Monde de la FIFA, est aussi l'occasion idéale de découvrir certains stades et d’aller à la rencontre des supporters. Ce sera un très grand tournoi. Comme toujours lorsqu’il s’agit d’une première édition, certains se demandent comment cela va se passer, mais je suis très enthousiaste à l’idée d’y participer. » La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA devrait avoir un impact mondial qui dépassera le cadre du tournoi lui-même. En plus de la dotation totale d’un milliard de dollars destinée aux 32 clubs participants, un fonds global de solidarité de 250 millions de dollars est prévu pour soutenir les équipes non participantes. Cela signifie que l’intégralité des revenus générés par le tournoi sera réinvestie dans le développement du football.

Les fans du monde entier pourront suivre gratuitement chacune des 63 rencontres quite à l’accord historique conclu entre la FIFA et DAZN, leader mondial dans le domaine du divertissement sportif. Du match d’ouverture entre Al Ahly FC et l’Inter Miami CF, au Hard Rock Stadium, le samedi 14 juin, jusqu’à la finale au MetLife Stadium, le dimanche 13 juillet, les spectateurs assisteront à l’ensemble de la compétition, qui se conclura par le sacre des Champions du Monde des clubs, lesquels soulèveront le trophée convoité et conçu sur mesure. « J'ai toujours été excité à l'idée de jouer contre les meilleurs clubs. Nous assisterons à une rivalité saine mais très compétitive », a déclaré Sergio Ramos, l’ancien défenseur du Real Madrid C.F. (Espagne), désormais pensionnaire de l’équipe du CF Monterrey (Mexique), qui affrontera le FC Internazionale Milano (Italie), le CA River Plate (Argentine) et les Urawa Red Diamonds (Japon) dans le Groupe E.