FIFA+ : Repenser l’expérience supportariale numérique pour la Coupe du Monde

Lancée en début d’année, FIFA+ est la destination numérique privilégiée de tous les amateurs de football. Le site ambitionne désormais de repenser leur expérience de la Coupe du Monde de la FIFA™. C’est dans cette optique que s’inscrit la présentation de son offre intégrale en 11 langues, à quelques jours du coup d’envoi. Tout au long de la compétition, FIFA+ se veut le canal officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, à travers son application et son site Internet totalement repensés et disponibles sur toute une série d’appareils connectés. FIFA+ deviendra ainsi la destination numéro un pour tous les internautes qui ne veulent rien manquer de ce rendez-vous. Conçue pour approfondir au maximum l’expérience du tournoi, FIFA+ se veut le prolongement de l’offre des diffuseurs. La fonctionnalité "Où regarder" permettra ainsi aux supporters et supportrices de découvrir quelles chaînes retransmettent les matches de leur équipe. La section "Originals" sera régulièrement alimentée, tout comme les contenus dévoilant les coulisses du tournoi. Entièrement gratuite, la plateforme proposait dès son lancement plusieurs documents "Originals", des archives complètes et de nombreuses retransmissions en direct. À l’approche de Qatar 2022, elle fait peau neuve pour inclure désormais de nouvelles fonctionnalités immersives, qui changeront profondément la façon de vivre le tournoi. Quelques exemples : - Couverture complète de la compétition FIFA+ partagera l’intégralité de la compétition sur ses propres chaînes via un live blog permanent, mais aussi la retransmission des images, des sons, de l’ambiance et de l’énergie de la grande fête du football mondial. L’équipe éditoriale de FIFA+ vous proposera des photos et des vidéos de chaque match, du FIFA Fan Festival™, du Qatar et d’ailleurs. La plateforme sera en outre la source officielle pour toutes les statistiques et données du tournoi. - Résumés officiels Pendant la Coupe du Monde, FIFA+ fera la part belle aux résumés. Quelques minutes après le coup de sifflet final, retrouvez les frissons, les coups de théâtre et les émotions de chaque match. Une version doublée en langue des signes sera également disponible.

- Expérience au stade FIFA+ Pour ceux qui auront la chance d’être au Qatar, l’incroyable Expérience au stade FIFA+ va révolutionner la façon de voir les matches. Exclusivement disponible à l’intérieur des stades, cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de FIFA+ de vivre l’action autrement : un système de réalité augmentée affichera les stats, les zones d’activités, des commentaires, d’autres angles de vue, les ralentis de l’assistance vidéo à l’arbitrage et bien d’autres éléments. Ce nouveau système a été conçu pour approfondir et améliorer l’expérience des supporters et supportrices dans les stades. - Jeu Fantasy FIFA+, Panini... Que vous cherchiez simplement un peu de distraction ou que vous soyez un joueur confirmé, FIFA+ a de quoi satisfaire tous les goûts grâce au jeu Fantasy Coupe du Monde de la FIFA. Les utilisateurs et utilisatrices pourront ainsi mener leur équipe à la gloire avec Fantasy Classic ou se mesurer les uns aux autres pour remporter des prix dans Fantasy du jour. L’Aire de Jeu propose aussi beaucoup d’autres divertissements comme l’album numérique Panini, le Concours de Pronostics quotidien ou le Trivia Coupe du Monde. - La Quotidienne de la Coupe du Monde, par Hisense Parallèlement, FIFA+ confirme son engagement à produire des contenus de qualité. La Quotidienne de la Coupe du Monde de la FIFA, par Hisense, qui aura lieu chaque jour en direct du FIFA Fan Festival™, réunira des célébrités, des créateurs, des influenceurs et des légendes pour dresser le bilan de la journée écoulée. - FIFA+ Collect FIFA+ Collect, le marché officiel d’objets numériques à collectionner de FIFA+, va lui aussi passer à la vitesse supérieure pendant la compétition, grâce au lancement d’un nouveau set spécial Coupe du Monde programmé juste avant le coup d’envoi. - Boutique FIFA La toute nouvelle Boutique FIFA ouvrira ses portes sur FIFA+. Les supporters et supportrices pourront acquérir des produits associés aux 32 équipes qualifiées, ainsi qu’à d’autres associations membres de la FIFA, mais aussi des produits dérivés, des souvenirs et des accessoires. La boutique proposera également une nouvelle gamme de produits FIFA, dont des illustrations inspirées par les plus grandes compétitions FIFA. - Archives, Originals et En Direct En marge de la Coupe du Monde, FIFA+ diffusera 40 000 matches régionaux en direct chaque année. Elle abrite en outre des archives complètes de tous les matches des Coupes du Monde masculine et féminine jamais filmés. "Originals" regroupe pour sa part de nombreux documentaires, dont la docusérie "Captains", qui vous fait vivre de l’intérieur le parcours de six capitaines, dont Luka Modric et Thiago Silva, lancés dans la course à la qualification pour Qatar 2022. - Personnalisation et identifiant FIFA Les nouvelles fonctionnalités mentionnées ci-dessus s’accompagnent d’une expérience personnalisée et d’un système de notifications intégrées complet. Les utilisateurs et utilisatrices peuvent ainsi s’inscrire gratuitement, choisir leur équipe préférée participant à la Coupe du Monde et vivre une compétition sur mesure grâce à des infos, des résumés, des commentaires et des analyses spécialement choisis pour eux. Le même identifiant permet d’accéder au jeu Fantasy FIFA+, à FIFA+ Collect et à de nombreuses autres fonctionnalités numériques.