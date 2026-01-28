La FIFA lance Célébrations Canada, un programme visant à célébrer la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ dans tout le pays

Célébrations Canada, c’est l’effervescence du plus grand événement sportif au monde d’un océan à l’autre

Ces sites seront à moins de deux heures de route pour plus de 75 % de la population canadienne

Les amateurs pourront y regarder les parties en direct

Aujourd’hui, la FIFA lance Célébrations Canada, le premier programme du genre, qui rassemblera les communautés du pays hôte durant la compétition, du 11 juin au 19 juillet 2026, pour célébrer la plus grande Coupe du Monde de la FIFA 2026™ de l’histoire.

Le programme, qui prendra la forme d’une série de célébrations collectives gratuites d’une journée dans tout le pays, rassemblera les amateurs de football (soccer). Au menu : parties diffusées en direct, activations sur le thème du football, activités culturelles, musique, nourriture et moments de fierté nationale collectifs. Pendant que le pays se prépare à accueillir sa première Coupe du Monde de la FIFA avec le Mexique et les États-Unis, Célébrations Canada sera porteuse de l’énergie, de la fierté et de la passion qui riment avec la compétition en dehors des villes hôtes de Toronto et Vancouver, dans le cadre de cet événement historique mondial.

« Célébrations Canada a été créé pour souligner la passion pour le football qui coule dans les veines du Canada et pour faire vibrer nos communautés au rythme de la Coupe du Monde de la FIFA », explique Vittorio Montagliani, vice-président de la FIFA et président de la CONCACAF. « En tant que Canadien, j’ai vu de mes propres yeux la fierté et l’unité de notre pays sur la scène mondiale et la façon avec laquelle la population se rassemble durant les grandes compétitions sportives internationales. Le fait d’accueillir la Coupe du Monde de la FIFA est une expérience incomparable rendue possible par des générations d’un océan à l’autre. C’est le début d’un nouveau chapitre pour le football au Canada. »

Célébrations Canada commencera simultanément en Colombie-Britannique et à Halifax, en Nouvelle-Écosse, sur les côtes est et ouest, le 11 juin. Le programme s’arrêtera dans une quarantaine de villes partout au pays, transformant les espaces publics en lieux de rassemblement animés. Pendant que les yeux du monde entier seront tournés vers le Canada, Célébrations Canada mettra en évidence la riche mosaïque culturelle du pays, révélant la diversité des communautés, des histoires et des traditions qui forgent l’identité canadienne. Les amateurs pourront y regarder les parties en direct.

Avant la Coupe du Monde de la FIFA, Célébrations Canada servira aussi à la tournée Coca-Cola du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA. Les amateurs, en plus de vivre des moments exaltants, auront la chance de voir le véritable trophée dans sept villes du pays : Vancouver, Calgary, Winnipeg, Montréal, Halifax, Ottawa et Toronto. Trouvez les dates et les détails au Cokeurl.com/trophyfr dès le jeudi 29 janvier.

« La Coupe du Monde de la FIFA rassemble les amateurs dans des moments de passion, d’émotion et de rapports humains sans pareils. Coca-Cola est fier de participer à l’euphorie nationale », affirme Andy Buckingham, directeur général de Coca-Cola Canada. « La tournée Coca-Cola du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA, c’est l’occasion pour les amateurs de tout le pays de vivre quelque chose d’inoubliable et d’avoir la chance exceptionnelle d’admirer de près le véritable trophée; c’est vivre collectivement les émotions qui font du football un grand sport. »

À l’occasion de Célébrations Canada, la FIFA rassemble la communauté du football du pays pour promouvoir le sport à l’échelle nationale. Des ligues et des clubs professionnels – notamment la Major League Soccer (qui compte actuellement trois équipes canadiennes), la Première ligue canadienne et la Super Ligue du Nord –, à Canada Soccer et ses clubs locaux dans les provinces et les territoires, des représentants de tout le milieu du football canadien se réuniront à chaque arrêt pour transmettre leur amour pour ce magnifique sport et inspirer la prochaine génération.

Les amateurs de football sont au cœur de Célébrations Canada. En effet, nous savons que les adeptes du sport et les communautés sont l’essence même de la Coupe du Monde de la FIFA et nous voulons créer des lieux accueillants de rassemblement, de célébration et de communion. Nous publierons plus d’informations en temps utiles, notamment la liste complète des villes participantes.