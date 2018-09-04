Extension du mandat du Comité de normalisation de la FECAFOOT

La situation de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) a été soumise à l'attention du Bureau du Conseil de la FIFA le 31 aout 2018. Le Bureau a pris note que depuis sa prise de fonction, conformément à la décision du Bureau du 23 août 2017, le Comité de Normalisation s’est lancé dans l’exécution de son mandat. Malgré les progrès réalisés jusqu’ici par le Comité, le Bureau a noté que certaines tâches importantes n’ont pas encore été complètement achevées, en particulier l’adoption des statuts pour en garantir la conformité avec les exigences statutaires de la FIFA et l'organisation des élections d’un comité exécutif.