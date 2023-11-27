Vivez l’expérience d’une vie : lancement de la FIFA Fan ID pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Gratuite, personnalisable et offrant un accès exclusif à des contenus et autres activités, la FIFA Fan ID est le souvenir incontournable pour tous les détenteurs de billets du plus grand événement sportif de l’histoire

Les cartes physiques FIFA Fan ID pourront être retirées dans chacun des 16 stades de la compétition, pour l’ensemble des 104 matches

En scannant la carte avec leur smartphone, les supporters pourront accéder à une expérience numérique exclusive, notamment la possibilité de personnaliser les produits officiels de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ avec leur propre contenu et des images officielles de la compétition

À moins de trois semaines du match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui aura lieu le 11 juin à Mexico, l’impatience grandit. Quarante-huit nations. Trois pays hôtes : Canada, États-Unis, Mexique. Cent-quatre matches disputés dans 16 stades. Et un sésame unique qui vous ouvrira les portes d’un univers de contenus et d’activités exclusifs les jours de match : la FIFA Fan ID. Cette carte physique gratuite sera mise à la disposition de tous les détenteurs de billets assistant à un match de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Bien plus qu’une simple carte souvenir, ce sésame vous donnera accès à un univers numérique unique regorgeant de contenus, de récompenses et d’activités en lien avec la compétition. La FIFA Fan ID permettra également aux supporters de partager leurs propres souvenirs et de créer des produits dérivés personnalisés inspirés de leurs expériences lors des jours de match.

Il s’agit d’une carte physique personnalisable que les supporters pourront retirer aux points d’information dès leur arrivée dans l’un des 16 stades de la compétition. Une fois en possession de la carte, il leur suffira de la scanner avec leur smartphone pour vivre une expérience numérique riche et évolutive, conçue exclusivement pour eux.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a parfaitement résumé l’esprit de cette initiative : « La FIFA Fan ID vous ouvre les portes d’un univers regorgeant de contenus exclusifs, d’expériences inoubliables et de souvenirs que vous pourrez garder pour vous ou partager. Conservez-la fièrement et utilisez-la dès que l’occasion se présente. Cet outil est le vôtre ! Profitez de chaque seconde ! »

Dès qu’ils auront scanné leur carte, les supporters pourront accéder à toute une gamme de fonctionnalités, d’articles et d’activités exclusifs, notamment :

des messages vidéo en réalité augmentée ;

la possibilité exclusive de personnaliser les produits officiels avec leur propre contenu et des images officielles de la compétition ;

des récompenses FIFA Rewards ;

des informations concernant le stade, associées à des conseils pour leur offrir une expérience de match unique ;

des surprises et des contenus ajoutés régulièrement tout au long de la compétition.

Les supporters sont invités à arriver tôt au stade pour prendre le temps de découvrir leur FIFA Fan ID avant le coup d’envoi, car des contenus et des expériences uniques, réservés exclusivement aux détenteurs d’une FIFA Fan ID, seront proposés tout au long de la compétition. L’expérience de match commence au moins trois heures avant le coup d’envoi, avec des spectacles, des jeux-concours et des animations. Nous encourageons tous les supporters à se procurer une FIFA Fan ID lors du premier match auquel ils assistent. Le but sera ensuite de la conserver précieusement et de la scanner régulièrement, qu’ils assistent ou non à une rencontre, pour découvrir de nouveaux contenus. La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s’annonce comme l’édition la plus extraordinaire de l’histoire de la compétition. Plus de six millions de supporters se masseront dans les stades des trois pays hôtes, tandis que six milliards de passionnés suivront l’événement à travers le monde. Les supporters qui souhaitent se procurer des billets pour les matches sont invités à se rendre sur FIFA.com/tickets.