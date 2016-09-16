Edward Hanover nommé directeur Conformité de la FIFA

La FIFA a annoncé aujourd’hui la désignation au poste de directeur Conformité de M. Edward Hanover, dirigeant expérimenté en matière de conformité.

Le poste de directeur Conformité a été créé dans le cadre de l’ambitieux train de réformes voté par le Congrès de la FIFA en février dernier. Les réformes consistent en l’adhésion par la FIFA à des principes de bonne gouvernance, d’intégrité et de transparence dans tous les domaines de ses opérations.

M. Hanover sera placé sous Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA, et travaillera aussi en étroite collaboration avec les Services juridiques et le département Intégrité. Il prendra ses fonctions le 1er octobre 2016.

M. Hanover travaillait précédemment pour Takeda Pharmaceuticals International à Singapour, où il occupait le poste de responsable conformité pour les marchés émergents. Il a déjà travaillé pour des groupes pharmaceutiques aux États-Unis, en Europe et en Asie, et a l’expérience des marchés délicats et des contextes opérationnels complexes.