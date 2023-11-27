DNA, l’hymne officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, réunit Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion and EJAE

Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion et EJAE collaborent sur DNA, un titre qui associe chant lyrique, musique contemporaine et production électronique

DNA rend hommage au football à travers l’identité, l’unité et le sentiment d’appartenance au cœur de la Coupe du Monde de la FIFA™

Andrea Bocelli et EJAE chanteront DNA pour la première fois à l’occasion de la cérémonie d’ouverture à Mexico

La Coupe du Monde de la FIFA™ présente DNA, l’hymne officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui réunit le célèbre ténor Andrea Bocelli, le producteur et DJ David Guetta, Megan Thee Stallion, lauréate de trois Grammy Awards, et EJAE, chanteuse et autrice aux multiples récompenses (Oscar, Grammy Award et Golden Globe Award) autour d’un morceau qui s’annonce comme un moment musical phare de la compétition.DNA est d’ores et déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming.

Quatre artistes de renommée mondiale se sont associés pour produire ce titre qui accompagnera en musique la solennité et les émotions indissociables de cette prestigieuse compétition. DNA traduit l’esprit de la première Coupe du Monde qui réunira 48 équipes à travers trois pays et 16 villes hôtes.

L’hymne officiel de la Coupe du Monde 2026 illustre ce moment où le stade retient son souffle, où la foule se rassemble et où le football dépasse les limites du terrain pour prendre tout son sens.

En marge de la sortie mondiale du titre, Andrea Bocelli et EJAE interprèteront DNA pour la première fois lors de la cérémonie d’ouverture à Mexico, le 11 juin. Cet événement donnera le ton d’une compétition qui résonnera à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique, trois pays hôtes unis par une même passion qui rassemble des millions de personnes à travers le monde.

Interrogé à propos de ce titre, Andrea Bocelli a fait part de son enthousiasme : « Tout est dans le titre, DNA. D’aussi loin que je me souvienne, le football a toujours fait partie de ma vie et il tiendra toujours une place à part dans mon cœur. Je suis très ému d’avoir été invité à chanter l’hymne de la Coupe du Monde et à participer à la cérémonie d’ouverture. C’est un grand honneur. Je suis aussi très heureux de retrouver Mexico, une ville qui m’a toujours accueilli très chaleureusement. Je garderai un souvenir impérissable de ma collaboration avec EJAE et David Guetta autour de cette chanson. Je tiens à dire à la FIFA, aux organisateurs et à tous les supporters dans les stades, à la maison ou sur la place du village, partout dans le monde : c’est pour vous que nous chantons. »

EJAE a fait écho à ces paroles : « Je suis très touchée d’avoir contribué à l’hymne officiel de la Coupe du Monde. C’est d’autant plus important à mes yeux que j’ai pu écrire des paroles en coréen. Quel honneur de représenter mon pays dans un tel projet ! J’étais à Séoul en 2002 et j’ai vu toute la ville s’unir pendant la Coupe du Monde. C’est l’un de mes plus beaux souvenirs d’enfance. Je n’oublierai jamais ce que j’ai ressenti en voyant des personnes qui ne se connaissaient pas s’embrasser et faire la fête ensemble. Pour moi, la Coupe du Monde est synonyme de convivialité et je suis vraiment ravie d’y participer à ma manière ! »

Inspiré par le puissant concept de DNA (« ADN »), l’hymne traduit l’essence du football : courage, unité, ambition et appartenance – autant de valeurs qu’incarne chaque joueur et chaque supporter. Comme le disent les paroles, it’s more than just a game, it’s our DNA (« plus qu’un jeu, c’est notre ADN »). Les terrains, les rues, les pays et les générations sont connectés par les liens émotionnels et culturels que seul le football peut créer.

Grâce aux talents conjugués d’Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion et EJAE, l’hymne associe grandeur, modernité et culture mondiale. Par sa dignité intemporelle et son intensité, le maestro italien rappelle la tradition et l’héritage du football. David Guetta, quant à lui, incarne l’universalité et le présent, tandis qu’EJAE prête sa voix aux supporters du monde entier. Ensemble, ils ont produit un hymne à la fois respectueux et contemporain, comme une passerelle entre le passé et l’avenir du football.

L’hymne officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 figure naturellement sur l’album officiel de la compétition. Au-delà, DNA est au cœur du programme musical de la compétition car il symbolise la portée internationale de l’événement et son esprit de partage. Comme celles qui l’ont précédée, la Coupe du Monde 2026 rassemblera les supporters du monde entier à l’occasion de l’édition la plus gigantesque et la plus inclusive.