La Commission de Discipline de la FIFA sanctionne des joueurs russes pour violation des règles antidopage

La Commission de Discipline de la FIFA a sanctionné les joueurs russes Ivan Knyazev et Vladimir Obukhov ainsi que la joueuse russe Daria Meshcheryakova pour des infractions au Règlement antidopage et au Code disciplinaire de la FIFA.

Ces trois dossiers remontent à des contrôles de dopage effectués en 2013 et analysés par le laboratoire de Moscou, où ils avaient initialement été rapportés comme "négatifs"1 auprès de l’Agence mondiale antidopage (AMA) et de son système d’administration et de gestion antidopage (ADAMS).