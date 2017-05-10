Les meilleurs à l'œuvre

Déclaration de la FIFA au sujet des membres de commissions proposés

La liste de candidats proposés pour la Commission d’Audit et de Conformité, la Commission de Gouvernance et les organes juridictionnels de la FIFA a été finalisée à la suite d’un processus exhaustif de consultation impliquant la FIFA et les six confédérations. La liste finale des candidats a ensuite été approuvée à l’unanimité par les membres du Conseil de la FIFA.

Toutes les personnes concernées ont été choisies en leur qualité d’experts compétents et reconnus dans leurs domaines de compétences respectifs. De plus, cette liste reflète mieux la diversité géographique et l’égalité des sexes qu’une organisation internationale telle que la FIFA se doit de prendre en compte.

