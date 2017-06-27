Déclaration de la FIFA au sujet de la récente couverture médiatique concernant le "Rapport Garcia"

Les nouveaux présidents des deux chambres de la Commission d’Éthique de la FIFA, Maria Claudia Rojas (chambre d’instruction) et Vassilios Skouris (chambre de jugement), ont décidé de publier le rapport sur l’enquête concernant la procédure de candidature à l’organisation des éditions 2018 et 2022 de la Coupe du Monde de la FIFA™ (connu sous le nom de "Rapport Garcia").

La publication dudit rapport avait été demandée à plusieurs reprises par le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et approuvée par le Conseil de la FIFA lors de sa séance tenue en mai 2016 à Mexico. Malgré ces demandes récurrentes, il est important de noter que les précédents présidents des deux chambres de la Commission d’Éthique de la FIFA, MM. Borbély et Eckert, ont toujours refusé de le publier.

La Commission d’Éthique de la FIFA se réunira pour la première fois en séance plénière la semaine prochaine sous l’égide de ses deux nouveaux présidents et discutera de la publication du rapport – un sujet qui était d’ores et déjà à l’ordre du jour de la séance. Cependant, étant donné que le document a été illégalement divulgué à un journal allemand, les nouveaux présidents ont demandé la publication immédiate du rapport dans son intégralité (y compris les rapports sur les candidatures de la Russie et des États-Unis – deux enquêtes que M. Borbély a mené seul) afin d’éviter la circulation de toute information mensongère.

À des fins de transparence, la FIFA se réjouit de voir ce rapport être enfin publié.

Le rapport complet peut être téléchargé ici, en trois parties :

AUS_BEL-NED_ENG_ESP-POR_JPN_KOR_QAT_RAPPORT RUS_RAPPORT USA_RAPPORT