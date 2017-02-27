Décision du TAS dans l’affaire impliquant Gordon Derrick

La FIFA salue la décision prise par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) le 3 février dernier de rejeter l’appel interjeté par M. Gordon Derrick, secrétaire général de la Fédération de Football d’Antigua-et-Barbuda et président de l’Union Caribéenne de Football, à l’encontre d’une décision de la Commission d’Audit et de Conformité – rendue le 12 avril 2016 – énonçant que M. Derrick ne pouvait se porter candidat à un poste au sein du Conseil de la FIFA (vice-président ou membre) dans le cadre des élections tenues en mai 2016 à cet égard.
Le TAS confirme ainsi que la décision du 12 avril a été prise en accord avec les Statuts et la réglementation de la FIFA applicable, qui prévoient notamment que la Commission d’Audit et de Conformité est l’organe chargé de mener les contrôles d’éligibilité de candidats aux postes de vice-président de la FIFA ou de membre du Conseil de la FIFA.
Pour des raisons de confidentialité, la FIFA ne fournira pour l’heure aucune autre information.