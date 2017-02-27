Décision du TAS dans l’affaire impliquant Gordon Derrick

La FIFA salue la décision prise par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) le 3 février dernier de rejeter l’appel interjeté par M. Gordon Derrick, secrétaire général de la Fédération de Football d’Antigua-et-Barbuda et président de l’Union Caribéenne de Football, à l’encontre d’une décision de la Commission d’Audit et de Conformité – rendue le 12 avril 2016 – énonçant que M. Derrick ne pouvait se porter candidat à un poste au sein du Conseil de la FIFA (vice-président ou membre) dans le cadre des élections tenues en mai 2016 à cet égard.