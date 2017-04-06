Décision de la Commission de Recours de la FIFA concernant Saoud Al-Mohannadi

La Commission de Recours de la FIFA, présidée par M. Larry Mussenden (Bermudes), a jugé recevable l’appel interjeté par M. Saoud Al-Mohannadi concernant la décision de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante et ainsi levé les sanctions imposées à son égard.

À la suite d’une audience organisée à Zurich le 28 mars 2017, la Commission de Recours a annulé la décision prise par ladite chambre de jugement le 15 novembre 2016, selon laquelle M. Al-Mohannadi avait été déclaré coupable de violation des articles 18 (Obligation de déclaration, de coopération et de rapport) et 42 (Obligation générale de collaboration) du Code d’éthique de la FIFA.