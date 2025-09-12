Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : plus de 1,5 million d’inscriptions pour participer au tirage au sort de billets reçues en 24 heures

Des supporters de football de 210 pays se sont inscrits au tirage au sort pour la phase de prévente Visa

Les États-Unis, le Mexique et le Canada sont les territoires depuis lesquels le plus grand nombre d’inscriptions ont été envoyées

La période d’inscription s’achèvera le 19 septembre à 11h00 ET (17h00 CET)

La FIFA a déjà reçu plus de 1,5 million de participations issues de 210 pays alors que la période d’inscription pour le tirage au sort pour la phase de prévente Visa en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a débuté il y a tout juste 24 heures.

Jusqu’à présent, les inscriptions viennent essentiellement des territoires suivants : États-Unis, Mexique et Canada en tête, suivis par l’Argentine, la Colombie, le Brésil, l’Angleterre, l’Espagne, le Portugal et l’Allemagne.

« Le grand nombre d’inscriptions soumises témoigne de l’énorme engouement suscité dans le monde entier par le grand rendez-vous de 2026 et laisse entrevoir dans quelle mesure celui-ci s’apprête à marquer un tournant dans l’histoire du football », a déclaré Heimo Schirgi, directeur des Opérations de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Avec cette première phase de vente de billets pour la compétition, les supporters ont l’occasion de faire un pas concret vers la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ jamais organisée. Le moment de l’inscription pour le tirage au sort pour la phase de prévente Visa n’a aucune incidence sur les chances d’être tiré au sort, et les personnes n’ayant pas encore soumis leur demande ont jusqu’au 19 septembre à 11h00 ET (17h00 CET) pour s’inscrire. À l’issue d’une procédure de sélection aléatoire, les participants recevront un courriel de confirmation contenant toutes les informations nécessaires. Les heureux élus recevront une notification par courriel (à partir du 29 septembre au plus tôt) leur indiquant la date et l’heure auxquelles ils pourront acquérir leurs précieux sésames (sous réserve des disponibilités). Les premiers créneaux d’achat sont prévus le 1er octobre.

Des billets pour les parties de la phase de groupes seront disponibles à partir de USD 60 seulement à l’ouverture des créneaux de vente. Par ailleurs, des billets pour des parties individuelles pour chacune des 104 rencontres ainsi que des billets spécifiques à un site ou à une équipe seront également proposés.

Les phases de vente suivantes débuteront au mois d’octobre. De plus amples informations sur le calendrier et les options proposées sont disponibles sur FIFA.com/tickets.

Des formules d’hospitalité (billets compris) pour un ou plusieurs matches sont d’ores et déjà en vente sur FIFA.com/hospitality. Comme à l’accoutumée, la FIFA encourage les supporters de football à procéder à leurs achats exclusivement sur FIFA.com/tickets, le canal officiel et recommandé pour la Coupe du Monde, car les formules d’hospitalité et les billets provenant de sources non officielles peuvent ne pas être valables.