La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s’achève sur de nouveaux records et un doublé inédit pour l’Espagne sur la scène internationale

L’Espagne devient le premier pays à détenir simultanément le titre suprême chez les hommes et chez les femmes

Luis de la Fuente est le sélectionneur le plus âgé à remporter la Coupe du Monde de la FIFA™, tandis que Lionel Messi porte à 34 le nombre record d’apparitions dans la compétition reine

Unai Simón a passé sept matches sans encaisser de but, le total le plus élevé pour un gardien dans une même édition

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s’est achevée sur la victoire 1-0 de l’Espagne contre l’Argentine à New York – New Jersey, permettant à la Roja de remporter le trophée le plus convoité du football mondial et de clôturer idéalement l’édition la plus grande et la plus inclusive jamais organisée.

Cette finale – la cinquième à nécessiter une prolongation sur les six dernières – a marqué un nouveau chapitre inoubliable de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™. L’Espagne, par ailleurs championne d’Europe en titre, a ainsi décroché sa deuxième étoile après celle de 2010. À l’époque déjà, elle s’était imposée 1-0 après prolongation. Lauréate de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en 2023, elle devient également le premier pays à détenir simultanément les titres mondiaux chez les hommes et chez les femmes.

La compétition a quant à elle pris fin après 104 matches auxquels ont participé 1 039 joueurs issus de 48 pays. Au total, 308 buts ont été marqués, soit une moyenne de 2,96 par match. Six semaines durant, le public, qui n’était jamais venu aussi nombreux, a assisté à des scènes extraordinaires. Les nombreux exploits individuels et collectifs dans les différents stades ont mis en évidence l’envergure internationale et la qualité de ce grand rendez-vous.

« La Coupe du Monde 2026 restera dans les mémoires non seulement pour son ampleur, mais aussi pour l’intensité physique des matches, une compétitivité accrue à l’échelle mondiale et les performances exceptionnelles de certaines des plus grandes stars mondiales tout au long de la compétition », a déclaré Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial de la FIFA.

« Alors que l’Espagne vient d’être sacrée championne du monde et que la plus grande fête du football vient de s’achever, cette Coupe du Monde 2026 s’inscrit dans l’histoire comme une édition qui aura mis en lumière l’essor mondial de ce sport et sa capacité intemporelle à inspirer des milliards de filles et de garçons sur tous les continents. »

Le triomphe espagnol repose sur l’une des meilleures performances défensives jamais observées. La Roja n’a ainsi encaissé qu’un seul but en huit matches, soit le plus faible total jamais enregistré par le vainqueur final. Les sept « clean sheets » réalisées par Unai Simón constituent par ailleurs un record pour un gardien lors d’une même édition.

Plusieurs autres accomplissements majeurs retiennent également l’attention. L’Espagne a par exemple inscrit 14 buts, son plus haut total dans la compétition reine, et elle reste désormais sur une incroyable série de 38 matches sans défaite dans le temps réglementaire toutes compétitions confondues.

Luis de la Fuente est aussi entré dans l’histoire en devenant, à 65 ans et 28 jours, le plus vieux sélectionneur à remporter la Coupe du Monde, effaçant des tablettes le précédent record détenu par son compatriote Vicente del Bosque.

La jeune génération, de son côté, a continué à faire parler d’elle. À 19 ans, Lamine Yamal et Pau Cubarsí sont devenus respectivement les quatrième et cinquième adolescents de l’histoire à disputer une finale mondiale. Tous les autres membres de ce cercle très fermé en sont d’ailleurs sortis victorieux, eux aussi : Pelé (17 ans) pour le Brésil en 1958, Giuseppe Bergomi (18 ans) pour l’Italie en 1982 et Kylian Mbappé (19 ans) pour la France en 2018. Avec huit apparitions chacun dans la compétition, les deux joueurs ont également battu le record du plus grand nombre de matches disputés en Coupe du Monde avant l’âge de 20 ans.

Malgré la défaite, l’Argentine a, pour sa part, apporté une nouvelle preuve de sa continuité extraordinaire au plus haut niveau. Avant la finale, les ex-champions en titre étaient invaincus lors de leurs 13 derniers matches dans l’épreuve suprême.