L’effervescence monte à 100 jours de la Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2025™

Le coup d’envoi de la Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2025™ sera donné dans un peu plus de trois mois

L’édition 2021 a attiré plus de 600 000 personnes dans les stades et 272 millions de téléspectateurs à travers le monde

« Ce pays hospitalier dispose d’installations exceptionnelles », a déclaré Gianni Infantino, Président de la FIFA

Le coup d’envoi de la très attendue Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2025™ sera donné dans 100 jours. La plus grande compétition de football du monde arabe réunira les meilleures équipes de la région du 1er au 18 décembre au Qatar. Le pays accueillera ce prestigieux événement pour la seconde fois après avoir été – en 2021 –l’hôte de la première édition organisée sous l’égide de la FIFA. Et le succès avait immédiatement été au rendez-vous, avec plus de 600 000 billets vendus et une audience mondiale de 272 millions de téléspectateurs, qui ont pu profiter d’un spectacle palpitant. Organisée en amont de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, la compétition a suscité un vif intérêt et un immense engouement parmi les amateurs de football, de la région et au-delà. « La Coupe du Monde 2022 a été un succès retentissant, au point d’être considérée comme la plus belle édition de tous les temps. Douze mois auparavant, un autre événement historique s’était déroulé au Qatar : la première Coupe arabe. Je suis convaincu que le Qatar saura une nouvelle fois relever avec brio le défi que représente l’organisation de ces passionnantes compétitions », a déclaré Gianni Infantino, Président de la FIFA, en marge du tirage au sort de la compétition au mois de mai. « Ce pays hospitalier dispose d’installations exceptionnelles. Les équipes pourront ainsi se préparer dans les meilleures conditions », a ajouté le Président Infantino. Au total, 23 équipes, représentant 12 associations membres de la Confédération Asiatique de Football (AFC), dont le Qatar, pays hôte, et 11 associations membres de la Confédération Africaine de Football (CAF), tenteront de briguer le trophée tant convoité. Les neuf équipes les mieux classées au classement FIFA sont qualifiées d’office, tandis que 14 autres seront en lice pour les sept places restantes à l’occasion des matches de qualification qui auront lieu les 25 et 26 novembre au Qatar.

Pour l’attaquant algérien Baghdad Bounedjah, la Coupe arabe de la FIFA™ dépasse largement le cadre du football. Dans un entretien avec le Comité Organisateur Local (COL), le joueur de 33 ans – membre de l’équipe des Fennecs entrée dans l’histoire en 2021 pour avoir offert à l’Algérie sa première Coupe arabe – a déclaré : « La compétition joue un rôle important dans la promotion de la culture arabe et islamique à travers le monde. C’est une célébration de notre identité et une occasion d’afficher notre passion commune pour le football sur une scène intercontinentale. » Les 16 équipes qui disputeront la phase finale seront réparties en quatre groupes de quatre, les deux meilleures de chaque groupe se qualifiant pour la phase à élimination directe. La finale se déroulera quant à elle au flamboyant stade Lusail le 18 décembre, jour de la fête nationale du Qatar.

La Coupe arabe 2025 se jouera dans six enceintes ayant déjà accueilli des rencontres de la Coupe du Monde 2022. Tous les sites sont facilement accessibles en transports publics et offriront une expérience sans obstacles aux supporters en situation de handicap. Il y a quatre ans, l’Algérie brandissait le trophée grâce à un succès 2-0 sur la Tunisie en finale, devant 60 456 spectateurs réunis au célèbre stade Al Beyt.

« Remporter la Coupe arabe a représenté un grand accomplissement pour l’équipe, notamment parce qu’on évoluait dans les stades de la Coupe du Monde à venir. Je suis extrêmement reconnaissant d’avoir eu la chance de faire partie de l’effectif qui a conquis ce titre tant convoité. Les scènes de liesse avec l’équipe et les supporters après notre victoire étaient surréalistes », a ajouté Bounedjah, qui évoluera en terrain connu, l’attaquant défendant actuellement les couleurs de l’Al-Shamal en Qatar Stars League.