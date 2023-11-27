Confirmation de la procédure de tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Pologne 2026™

Les pays qualifiés seront répartis en six groupes de quatre équipes en vue de la compétition finale

Le tirage au sort aura lieu à Łódź (Pologne) ce vendredi 15 mai à16h00 heure locale

Le calendrier des matches indiquant le stade et la date de chaque rencontre sera publié à l’issue du tirage au sort

La procédure de tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Pologne 2026™ – qui aura lieu du 5 au 27 septembre prochains – est désormais confirmée. Le tirage au sort de la compétition, qui réunira 24 équipes, aura lieu à Łódź ce vendredi 15 mai 2026 à 16h00 heure locale (CET) et sera retransmis en direct et gratuitement sur FIFA+, TikTok et YouTube.

Les 24 pays qualifiés ont été répartis en quatre chapeaux de six équipes. La Pologne, pays hôte, sera placée dans le chapeau 1 tandis que les autres équipes ont été réparties en fonction d’un système de classement reposant sur le nombre total de points obtenus au cours des cinq dernières éditions de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™, tenues en 2024, 2022, 2018, 2016 et 2014. Une pondération progressive a été appliquée afin de donner plus d’importance aux éditions les plus récentes.

Les cinq premiers de ce classement ont été placés dans le chapeau 1 aux côtés de la Pologne ; les autres équipes étant réparties dans les chapeaux 2, 3 et 4. Les six groupes seront composés de quatre formations issues de chaque chapeau. Dans la mesure du possible, la FIFA fait en sorte qu’une seule équipe de chaque confédération puisse être versée dans chaque groupe.

Composition des chapeaux pour la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Pologne 2026

Chapeau 1 : Pologne, Japon, Espagne, RDP Corée, Brésil, France Chapeau 2 : États-Unis, Nigeria, Colombie, Mexique, République de Corée, Angleterre Chapeau 3: Ghana, Canada, Nouvelle-Zélande, Argentine, RP Chine, Costa Rica Chapeau 4 : Italie, Portugal, Équateur, Bénin, Tanzanie, Nouvelle-Calédonie

Le calendrier définitif des matches, indiquant le stade et l’heure du coup d’envoi de chaque rencontre, sera publié à l’issue du tirage au sort.

La Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2026 se déroulera dans quatre villes hôtes : Bielsko-Biała, Katowice, Łódź et Sosnowiec. Cette douzième édition mettra en valeur les futures stars du football féminin, mais aussi la culture footballistique de la Pologne.