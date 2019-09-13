Confirmation de la composition du comité de normalisation de la Fédération Pakistanaise de Football

Faisant suite à la décision prise par le Bureau du Conseil de la FIFA de désigner un comité de normalisation pour la Fédération Pakistanaise de Football (PFF) et dans le sillage du processus de consultation et d’entretiens menés par la FIFA et l’AFC, la composition du comité de normalisation est confirmée comme suit :

M. Humza Khan (président) ;

M. Sikander Khattak (membre) ;

M. Munir Ahmed Khan Sadhana (membre) ;

M. Syed Hasan Najib Shah (membre) ;

Col. Mujahidullah Tareen (membre).

Comme précédemment communiqué, le mandat de ce comité de normalisation comprendra les missions suivantes :

gérer les affaires courantes de la PFF ;

assurer un enregistrement et une supervision adéquats de ses clubs affiliés ;

rédiger et ratifier, avec le soutien de la FIFA et de l’AFC, un code électoral pour la PFF ;

organiser des élections dans les districts puis dans les provinces ;

organiser l’élection d’un nouveau comité exécutif.

Dans l’année suivant son élection, le nouveau comité exécutif devra réviser les statuts de la fédération en coopération avec la FIFA et l’AFC afin de les rendre conformes aux exigences de la FIFA et de l’AFC.

Si les membres du comité de normalisation de la PFF prennent leurs fonctions avec effet immédiat, ils feront tous l’objet d’un contrôle d’éligibilité par la Commission de Contrôle de la FIFA, conformément à la procédure standard prévue par le Règlement de Gouvernance de la FIFA.

La confirmation à leur poste sera soumise au résultat dudit contrôle d’éligibilité.

De plus, l’administration de la FIFA se réserve le droit, en consultation avec l’AFC, de révoquer le mandat de tout membre du comité de normalisation et/ou de nommer de nouveaux membres à tout moment.

Le comité de normalisation agira en tant que commission électorale et ses décisions seront définitives et contraignantes. À ce titre, aucun de ses membres ne sera éligible pour les postes à pourvoir lors des élections, y compris en cas de révocation de leur statut de membre du comité de normalisation ou de démission.

Le mandat du comité de normalisation court jusqu’à ce que ce dernier ait mené à bien les missions qui lui ont été confiées, quoi qu’il en soit au plus tard neuf mois après la nomination officielle de ses membres par la FIFA, à savoir le 15 juin 2020.