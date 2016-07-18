Confirmation de la composition du comité de normalisation de la Fédération Argentine de Football

À la suite de la décision prise par le Bureau du Conseil de la FIFA le 24 juin 2016 de nommer un comité de normalisation au sein de la Fédération Argentine de Football (AFA), une mission conjointe de la FIFA et de la CONMEBOL s’est rendue en Argentine pour désigner les membres dudit comité.

À l’issue de cette mission, la composition du comité est confirmée comme suit :

· M. Armando Pérez, président

· M. Javier Medin, vice-président

· Mme Carolina Cristinziano

· M. Pablo Toviggino

Le comité de normalisation peut proposer jusqu'à un maximum de trois membres supplémentaires. Dans un tel cas, la FIFA et la CONMEBOL choisiront les membres supplémentaires.