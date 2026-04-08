Avec 38 arrêts dans 34 localités, « Le Canada en fête » parcourra le pays d’un océan à l’autre

Les sites sont à moins de deux heures de route pour plus de 75% de la population canadienne

Les partenaires commerciaux et le partenaire média de la FIFA s’unissent pour faire voyager « Le Canada en fête » au pays

Aujourd’hui, la FIFA dévoile fièrement l’itinéraire du programme « Le Canada en fête » de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, un programme unique en son genre qui rassemblera les communautés d’un des pays hôtes de la compétition et qui sera porteur de l’énergie, de la fierté et de la passion qui caractérisent le plus grand événement sportif au monde, bien au-delà des villes hôtes de Toronto et de Vancouver.

« Le Canada en fête » rassemblera les amateurs de football pour des parties diffusées en direct, des activités sur le thème du football, des activités culturelles, de la musique, de la gastronomie et des moments de fierté nationale. Cet événement se déroulera tout au long de la Coupe du Monde, du 11 juin au 19 juillet, avec des arrêts avant la compétition, les 1er et 5 juin, et quelques arrêts dans le cadre de la Tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola. Soutenu par le gouvernement du Canada, les municipalités et d’autres partenaires, « le Canada en fête » s’arrêtera dans toutes les provinces et dans un territoire, de Whitehorse et Halifax à Kamloops et Niagara Falls. Le programme apportera l’énergie de la Coupe du Monde de la FIFA™ partout au Canada : 38 arrêts sont prévus dans 34 localités situées à moins de deux heures de route de plus de 75% de la population canadienne.

Les partenaires commerciaux de la FIFA – Coca-Cola, Kia, Michelob ULTRA, Hisense, McDonald’s et Home Depot – ainsi que le partenaire média Bell Média s’associent pour soutenir le programme « Le Canada en fête » en proposant des expériences enrichissantes et accessibles aux partisans et aux familles, partout au pays. Au fond, « Le Canada en fête » est une expérience qui reconnaît le rôle essentiel que jouent les partisans et les communautés dans la Coupe du Monde de la FIFA™. Ce programme crée un espace accueillant où les gens peuvent se rassembler, célébrer et discuter de leur passion pour le football. Les détails de la programmation seront communiqués plus tard.

« En tant que Canadien, c’est un immense honneur pour moi de faire vivre un avant-goût de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aux communautés de tout le pays et de permettre à la population canadienne de prendre part à ce moment historique. Nous sommes fiers de travailler avec des partenaires aussi passionnés afin d’offrir des expériences qui témoignent d’une fierté et d’un amour communs pour le football, partout au Canada », a déclaré Vittorio Montagliani, Vice-Président de la FIFA et Président de la Concacaf. « Au-delà des parties à Toronto et à Vancouver, cette Coupe du Monde de la FIFA laissera un héritage pour le football dans ce pays, en inspirant la prochaine génération et en contribuant à la croissance de ce sport pour les années à venir. Nous avons hâte de visiter les 34 communautés dans le cadre de cette célébration mondiale. »

« Cet été, le programme apportera l’énergie et l’enthousiasme de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aux communautés de tout le pays. Le sport a le pouvoir de rassembler les gens, et le programme aidera les Canadiens à sentir qu’ils font partie intégrante de ce moment historique », a déclaré l’honorable Adam van Koeverden, secrétaire d’État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA. « Le gouvernement du Canada est fier de soutenir cette initiative en partenariat avec l’Association de l’industrie touristique du Canada, afin que les Canadiens puissent célébrer le sport et encourager l’équipe canadienne. Elle renforcera nos communautés et nous fera partager la fierté d’accueillir le monde. »

Du 9 avril au 26 mai, « Le Canada en fête » sera présenté dans le cadre de la Tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola, offrant aux partisans des expériences exaltantes ainsi que la chance de voir le trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA™ dans sept villes du Canada : Vancouver, Calgary, Winnipeg, Montréal, Halifax, Ottawa et Toronto. Vous pouvez consulter les dates et les détails au coca-cola.com.

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera le plus grand événement sportif de tous les temps : le Canada l’accueillera aux côtés du Mexique et des États-Unis dans 16 villes hôtes, avec 48 équipes et 104 parties qui mettront à l’honneur le football en Amérique du Nord. Du 11 juin au 19 juillet, la compétition rassemblera non seulement les partisans de tout le continent, mais aussi ceux du monde entier, qui suivront l’action directement dans les stades et partout sur la planète. Pour ne rien rater des dernières informations concernant l’événement, consultez la page de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sur le site FIFA.com.

Itinéraire du programme « Le Canada en fête »

Est

1 er juin : Mount Pearl, Terre-Neuve

11 et 12 juin : Halifax, Nouvelle-Écosse

15 juin : Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

18 juin : Moncton, Nouveau-Brunswick

21 juin : Québec, Québec

27 juin : Kingston, Ontario

1 er juillet : Mississauga, Ontario

4 juillet : London, Ontario

7 juillet : Première Nation des Mississaugas of the Credit

9 juillet : Burlington, Ontario

11 juillet : région de Waterloo, Ontario

15 juillet : Windsor, Ontario

18 et 19 juillet : Niagara Falls, Ontario

Ouest

5 juin : Whitehorse, Yukon

11 et 12 juin : Fort St. John, Colombie-Britannique

18 juin : Kamloops, Colombie-Britannique

20 juin : Salmon Arm, Colombie-Britannique

22 juin : Revelstoke, Colombie-Britannique

24 juin : Nelson, Colombie-Britannique

27 juin : Cranbrook, Colombie-Britannique

1 er juillet : Edmonton, Alberta

4 juillet : Saskatoon, Saskatchewan

7 juillet : Kenora, Ontario

11 juillet : North Bay, Ontario

15 juillet : Vaughan, Ontario

18 et 19 juillet : Brampton, Ontario