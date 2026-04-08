Avec 38 arrêts dans 34 localités, « Le Canada en fête » parcourra le pays d’un océan à l’autre
Les sites sont à moins de deux heures de route pour plus de 75% de la population canadienne
Les partenaires commerciaux et le partenaire média de la FIFA s’unissent pour faire voyager « Le Canada en fête » au pays
Aujourd’hui, la FIFA dévoile fièrement l’itinéraire du programme « Le Canada en fête » de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, un programme unique en son genre qui rassemblera les communautés d’un des pays hôtes de la compétition et qui sera porteur de l’énergie, de la fierté et de la passion qui caractérisent le plus grand événement sportif au monde, bien au-delà des villes hôtes de Toronto et de Vancouver.
« Le Canada en fête » rassemblera les amateurs de football pour des parties diffusées en direct, des activités sur le thème du football, des activités culturelles, de la musique, de la gastronomie et des moments de fierté nationale. Cet événement se déroulera tout au long de la Coupe du Monde, du 11 juin au 19 juillet, avec des arrêts avant la compétition, les 1er et 5 juin, et quelques arrêts dans le cadre de la Tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola. Soutenu par le gouvernement du Canada, les municipalités et d’autres partenaires, « le Canada en fête » s’arrêtera dans toutes les provinces et dans un territoire, de Whitehorse et Halifax à Kamloops et Niagara Falls. Le programme apportera l’énergie de la Coupe du Monde de la FIFA™ partout au Canada : 38 arrêts sont prévus dans 34 localités situées à moins de deux heures de route de plus de 75% de la population canadienne.
Les partenaires commerciaux de la FIFA – Coca-Cola, Kia, Michelob ULTRA, Hisense, McDonald’s et Home Depot – ainsi que le partenaire média Bell Média s’associent pour soutenir le programme « Le Canada en fête » en proposant des expériences enrichissantes et accessibles aux partisans et aux familles, partout au pays. Au fond, « Le Canada en fête » est une expérience qui reconnaît le rôle essentiel que jouent les partisans et les communautés dans la Coupe du Monde de la FIFA™. Ce programme crée un espace accueillant où les gens peuvent se rassembler, célébrer et discuter de leur passion pour le football. Les détails de la programmation seront communiqués plus tard.
« En tant que Canadien, c’est un immense honneur pour moi de faire vivre un avant-goût de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aux communautés de tout le pays et de permettre à la population canadienne de prendre part à ce moment historique. Nous sommes fiers de travailler avec des partenaires aussi passionnés afin d’offrir des expériences qui témoignent d’une fierté et d’un amour communs pour le football, partout au Canada », a déclaré Vittorio Montagliani, Vice-Président de la FIFA et Président de la Concacaf. « Au-delà des parties à Toronto et à Vancouver, cette Coupe du Monde de la FIFA laissera un héritage pour le football dans ce pays, en inspirant la prochaine génération et en contribuant à la croissance de ce sport pour les années à venir. Nous avons hâte de visiter les 34 communautés dans le cadre de cette célébration mondiale. »
« Cet été, le programme apportera l’énergie et l’enthousiasme de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aux communautés de tout le pays. Le sport a le pouvoir de rassembler les gens, et le programme aidera les Canadiens à sentir qu’ils font partie intégrante de ce moment historique », a déclaré l’honorable Adam van Koeverden, secrétaire d’État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA. « Le gouvernement du Canada est fier de soutenir cette initiative en partenariat avec l’Association de l’industrie touristique du Canada, afin que les Canadiens puissent célébrer le sport et encourager l’équipe canadienne. Elle renforcera nos communautés et nous fera partager la fierté d’accueillir le monde. »
Du 9 avril au 26 mai, « Le Canada en fête » sera présenté dans le cadre de la Tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola, offrant aux partisans des expériences exaltantes ainsi que la chance de voir le trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA™ dans sept villes du Canada : Vancouver, Calgary, Winnipeg, Montréal, Halifax, Ottawa et Toronto. Vous pouvez consulter les dates et les détails au coca-cola.com.
La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera le plus grand événement sportif de tous les temps : le Canada l’accueillera aux côtés du Mexique et des États-Unis dans 16 villes hôtes, avec 48 équipes et 104 parties qui mettront à l’honneur le football en Amérique du Nord. Du 11 juin au 19 juillet, la compétition rassemblera non seulement les partisans de tout le continent, mais aussi ceux du monde entier, qui suivront l’action directement dans les stades et partout sur la planète. Pour ne rien rater des dernières informations concernant l’événement, consultez la page de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sur le site FIFA.com.
Itinéraire du programme « Le Canada en fête »
Est
1er juin : Mount Pearl, Terre-Neuve
11 et 12 juin : Halifax, Nouvelle-Écosse
15 juin : Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard
18 juin : Moncton, Nouveau-Brunswick
21 juin : Québec, Québec
27 juin : Kingston, Ontario
1er juillet : Mississauga, Ontario
4 juillet : London, Ontario
7 juillet : Première Nation des Mississaugas of the Credit
9 juillet : Burlington, Ontario
11 juillet : région de Waterloo, Ontario
15 juillet : Windsor, Ontario
18 et 19 juillet : Niagara Falls, Ontario
Ouest
5 juin : Whitehorse, Yukon
11 et 12 juin : Fort St. John, Colombie-Britannique
18 juin : Kamloops, Colombie-Britannique
20 juin : Salmon Arm, Colombie-Britannique
22 juin : Revelstoke, Colombie-Britannique
24 juin : Nelson, Colombie-Britannique
27 juin : Cranbrook, Colombie-Britannique
1er juillet : Edmonton, Alberta
4 juillet : Saskatoon, Saskatchewan
7 juillet : Kenora, Ontario
11 juillet : North Bay, Ontario
15 juillet : Vaughan, Ontario
18 et 19 juillet : Brampton, Ontario
Anne Kang, ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et des Sports, gouvernement de la Colombie-Britannique « Le Canada en fête est une occasion extraordinaire de faire rayonner l’esprit de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ aux quatre coins de la Colombie-Britannique. Si Vancouver s’enorgueillit de son rôle de ville hôte, l’événement d’essai du Canada en fête nous a déjà donné un avant-goût de l’effervescence et des effets suscités par cette expérience chez les fans. Au-delà de la compétition, il s’agit de forger des souvenirs impérissables, de resserrer les liens au sein de nos collectivités et de permettre à plus de gens, d’un océan à l’autre, de vibrer à l’unisson de la fierté et de la passion qui définissent le plus grand rendez-vous sportif de la planète. »