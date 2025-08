Blue Stars/FIFA Youth Cup 2023 : les équipes et les groupes confirmés

La compétition U-19 masculine et féminine aura lieu les 17 et 18 mai 2023

On connaît les noms des équipes qui participeront à la Blue Stars/FIFA Youth Cup 2023, un tournoi de jeunes (U-19) organisé à Zurich les 17 et 18 mai prochains. Les équipes participantes seront réparties en deux groupes de quatre, chez les hommes et chez les femmes. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le dernier carré. Les vainqueurs des demi-finales s’affrontent alors en finale tandis que les demi-finalistes déchus se retrouvent dans un match pour la troisième place. Les équipes terminant troisièmes de leur groupe s’affrontent également, tout comme les quatrièmes entre eux afin d’établir un classement final.

Histoire

Bobby Charlton, Helmut Haller ou encore Pep Guardiola participent à la phase finale lors des décennies suivantes. La FIFA prend les commandes du 'Blue Stars Tournament' en 1991, avant de le renommer 'Blue Stars/FIFA Youth Cup' en 1995. Les Suisses du FC Bâle seront de retour pour la 83e édition du tournoi en tant que tenant du titre chez les hommes. Le FC Zurich défendra son titre chez les femmes. Manchester United, qui a envoyé des garçons comme Paul Scholes, David Beckham ou encore Gary et Phil Neville dans le tournoi, a remporté le trophée 18 fois. Le Grasshopper Club Zürich est le deuxième club le plus titré avec sept trophées. Et si de nombreux noms connus seront présents à Zurich, il y aura également deux débutants cette année : l'Académie Génération Foot du Sénégal participera pour la première fois chez les hommes et Arsenal WFC participera pour la première fois chez les femmes.