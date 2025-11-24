Le Fonds saoudien pour le développement et la FIFA unis pour aider les pays en développement à améliorer leurs infrastructures sportives

Un protocole d’accord a été signé pour aider les pays en développement et leurs associations membres respectives, avec une priorité accordée aux pays désireux d’utiliser le sport comme levier de croissance nationale

Jusqu’à USD 1 milliard sera alloué sous forme de prêts concessionnels par le Fonds saoudien pour le développement afin de financer la construction ou la rénovation de stades certifiés par la FIFA et de leurs infrastructures environnantes essentielles

Le partenariat vise à promouvoir le développement durable en favorisant l’inclusion sociale, l’émancipation des jeunes et la croissance économique grâce au sport

Le Fonds saoudien pour le développement (FSD) et la FIFA ont signé un protocole d’accord prévoyant d’allouer jusqu’à USD 1 milliard sous forme de prêts concessionnels aux pays en développement du monde entier pour la construction et la réhabilitation de stades et de leurs infrastructures environnantes essentielles. Les deux partenaires entendent ainsi mettre à profit le potentiel du football en tant que vecteur de développement économique et social.

Cet accord témoigne d’un engagement commun à soutenir les pays en développement en renforçant leurs écosystèmes sportifs, une mesure qui s’inscrit dans le cadre d’activités plus larges visant à œuvrer au développement social et économique. Grâce au programme, les associations membres des pays concernés pourront investir dans des infrastructures permettant de stimuler la croissance, d’offrir de nouvelles opportunités et de favoriser la participation à tous les niveaux.

Le Fonds saoudien pour le développement et la FIFA unissent leurs forces 04:12

Cette initiative s’appuie notamment sur des éléments indiquant que le secteur du sport entraîne des retombées économiques positives. Selon divers rapports indépendants, celui-ci représente en effet près de 2% du produit intérieur brut mondial et joue un rôle croissant dans l’emploi, le tourisme ainsi que le développement des collectivités. Or, l’écart parmi les 211 associations membres reste conséquent selon que les pays bénéficient ou non d’installations de pointe.

Le partenariat entre le FSD et la FIFA vise à soutenir les gouvernements dans la conception, le financement et la construction d’installations omnisports qui répondent aux normes internationales et puissent faire office de pôles pour la vie associative, l’éducation et l’inclusion. Ces nouvelles infrastructures stimuleront la création d’emplois ainsi que les entreprises locales, et renforceront la cohésion sociale en offrant à la jeunesse des espaces sûrs et modernes où se réunir, s’entraîner et disputer des matches.

Par le biais des prêts concessionnels accordés, les deux instances collaboreront activement avec les autorités nationales dans le but de mener à bien des projets contribuant à la résilience économique à long terme et au renforcement des capacités locales. Cette initiative servira également de financement d’amorçage en vue d’attirer d’autres institutions œuvrant pour le développement, des partenaires du secteur privé et des organisations régionales. Le modèle évolutif qui en résultera permettra de soutenir le développement du sport dans les économies émergentes.

Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad, directeur général du FSD, se réjouit de ce projet : « Le sport va au-delà du terrain, c’est un catalyseur pour le développement et l’inclusion. Grâce à ce financement concessionnel, nous aidons des pays à construire les infrastructures dont ils ont besoin pour réaliser leur potentiel, contribuer à l’émancipation des jeunes et renforcer la cohésion sociale pour les générations futures. »

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a pour sa part ajouté : « Le rôle de la FIFA est de développer le football à travers le monde, et nombre de nos associations membres ont besoin d’un soutien supplémentaire pour se doter des infrastructures nécessaires à l’organisation de compétitions. Le protocole d’accord avec le Fonds saoudien de développement permettra de débloquer jusqu’à USD 1 milliard sous forme de prêts concessionnels afin de financer la construction et la rénovation de stades certifiés par la FIFA. Il s’agit d’une étape déterminante dans notre volonté de doter nos associations membres des installations nécessaires pour rendre le football véritablement mondial. »