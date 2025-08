Annonce des nominations pour l’édition 2023 des The Best FIFA Football Awards™

Les votes pour la huitième édition de la cérémonie de remise des prix sont ouverts sur FIFA.com

Les nommé(e)s pour le Prix des Supporters de la FIFA ainsi que les catégories masculines et féminines ont été sélectionné(e)s par un panel d’experts

Lors de la dernière édition, Alexia Putellas et Lionel Messi avaient remporté les deux distinctions principales

Moins d’un mois après le coup de sifflet final de la neuvième Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, les nominations pour la huitième édition des The Best FIFA Football Awards™ ont été dévoilées.

Les nommé(e)s ont été choisi(e)s par un panel d’experts sur la base de présélections établies par la FIFA en fonction des accomplissements des candidates et candidats au cours des périodes d’éligibilité respectives (voir ci-dessous). Les votes, qui sont maintenant ouverts dans différentes catégories, relèvent de la responsabilité d’un jury international composé des capitaines et sélectionneurs ou sélectionneuses des équipes nationales, de journalistes et des supporters et supportrices du monde entier.

La liste des nommées pour le prix The Best – Joueuse de la FIFA fait la part belle aux performances enregistrées lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ puisque Aitana Bonmatí, lauréate du Ballon d’or adidas de la compétition, y figure aux côtés de trois de ses coéquipières de l’équipe d’Espagne. Quatre finalistes anglaises et trois Matildas australiennes – qui ont échoué aux portes de la finale – font également partie des 16 noms retenus. La moitié de la liste pour le prix The Best – Joueur de la FIFA est composée de joueurs de Manchester City, qui ont remporté trois trophées en 2022/23, tandis que leur entraîneur Pep Guardiola est nommé dans la catégorie The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin en compagnie de quatre confrères. Emma Hayes et Sarina Wiegman, respectivement lauréates du prix The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin en 2021 et 2022, sont de nouveau parmi les cinq finalistes de cette distinction pour l’édition 2023. Pour le prix The Best – Gardienne de but de la FIFA, les nominations sont largement dominées par les portières qui ont particulièrement brillé en Australie et en Aotearoa Nouvelle-Zélande en juillet et août derniers. La liste de sept candidates est ainsi emmenée par Mary Earps, qui s’est vu décerner le Gant d’or adidas, et par Catalina Coll, la nouvelle championne du monde espagnole. Du côté des hommes, les cinq nommés sont issus de trois continents différents.

Le Prix Puskás de la FIFA génère chaque année des centaines de milliers de votes. Il est remis au joueur ou à la joueuse ayant inscrit le plus beau but de l’année, sans avoir profité d’une quelconque erreur ou d’une réussite excessive, et ce indépendamment du championnat dans laquelle il/elle évolue et de sa nationalité. La liste des nommé(e)s sera publiée le 21 septembre. Les nommé(e)s pour le Prix des Supporters de la FIFA regroupent le plus souvent des inconditionnels du ballon rond et des auteurs d’accomplissements particuliers, et cette année ne fait pas exception à la règle. Fran Hurndall a par exemple parcouru plus de 1 000 km en 32 jours avec un ballon au pied afin de lever des fonds pour une œuvre de bienfaisance, un supporter du Club Atlético Colón de Santa Fe a été filmé en train de bercer son nouveau-né dans les tribunes, et Miguel Ángel, un jeune fan du club colombien de Millonarios, a pu rencontrer ses héros en guise de dernière volonté avant de mourir.

Les lauréat(e)s des prix The Best – Joueuse de la FIFA, The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin et The Best – Gardienne de but de la FIFA seront sélectionné(e)s par un jury international composé des sélectionneurs ou sélectionneuses en poste dans toutes les équipes nationales féminines (une personne par équipe), des capitaines actuelles de toutes les équipes nationales féminines (une personne par équipe), d’un ou une journaliste spécialisé(e) de chaque territoire représenté par une équipe nationale, ainsi que des supporters et supportrices du monde entier inscrits sur FIFA.com. Les lauréat(e)s des prix The Best – Joueur de la FIFA, The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin et The Best – Gardien de but de la FIFA sont sélectionné(e)s par un jury international composé des sélectionneurs ou sélectionneuses en poste dans toutes les équipes nationales masculines (une personne par équipe), des capitaines actuels de toutes les équipes nationales masculines (une personne par équipe), d’un ou une journaliste spécialisé(e) de chaque territoire représenté par une équipe nationale, ainsi que des supporters et supportrices du monde entier inscrits sur FIFA.com.

Aitana Bonmatí (Espagne / FC Barcelona); Linda Caicedo (Colombie / Real Madrid CF); Rachel Daly (Angleterre / Aston Villa Ladies FC); Kadidiatou Diani (France / Olympique Lyonnais / Paris Saint-Germain avant août 2023); Caitlin Foord (Australie / Arsenal WFC); Mary Fowler (Australie / Manchester City WFC); Alex Greenwood (Angleterre / Manchester City WFC); Jennifer Hermoso (Espagne / CF Pachuca Femenil); Lindsey Horan (Etats-Unis / Olympique Lyonnais); Amanda Ilestedt (Suède / Arsenal WFC / Paris Saint-Germain (FRA) avant juin 2023); Lauren James (Angleterre / Chelsea FC); Sam Kerr (Australie / Chelsea FC); Mapi León (Espagne / FC Barcelona); Hinata Miyazawa (Japon / Mynavi Sendai); Salma Paralluelo (Espagne / FC Barcelona); Keira Walsh (Angleterre / FC Barcelona).

Julián Álvarez (Argentine / Manchester City FC); Marcelo Brozović (Croatie / FC Internazionale Milano / Al Nassr FC); Kevin De Bruyne (Belgique / Manchester City FC); İlkay Gündoğan (Allemagne / Manchester City FC / FC Barcelona); Erling Haaland (Norvège / Manchester City FC); Rodrigo (Rodri) Hernández Cascante (Espagne / Manchester City FC); Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie / SSC Napoli); Kylian Mbappé (France / Paris Saint-Germain); Lionel Messi (Argentine / Paris Saint-Germain / Club Internacional de Fútbol Miami); Victor Osimhen (Nigeria / SSC Napoli); Declan Rice (Angleterre / West Ham United FC / Arsenal FC); Bernardo Silva (Portugal / Manchester City FC).

Peter Gerhardsson (Suède); Jonatan Giráldez (Espagne / FC Barcelona); Tony Gustavsson (Suède / Australie); Emma Hayes (Angleterre / Chelsea FC); Sarina Wiegman (Pays-Bas / Angleterre).

Pep Guardiola (Espagne / Manchester City FC); Simone Inzaghi (Italie / FC Internazionale Milano); Ange Postecoglou (Australie / Celtic FC / Tottenham Hotspur); Luciano Spalletti (Italie / SSC Napoli); Xavi (Espagne / FC Barcelona).

Mackenzie Arnold (Australie / West Ham United FC); Ann-Katrin Berger (Allemagne / Chelsea FC); Catalina Coll (Espagne / FC Barcelona); Mary Earps (Angleterre / Manchester United); Christiane Endler (Chili / Olympique Lyonnais); Zećira Mušović (Suède / Chelsea FC); Sandra Paños García-Villamil (Espagne / FC Barcelona).

Yassine Bounou (Maroc / Sevilla FC); Thibaut Courtois (Belgique / Real Madrid CF); Ederson (Brésil / Manchester City FC); André Onana (Cameroun / FC Internazionale Milano / Manchester United FC); Marc-André ter Stegen (Allemagne / FC Barcelona).

Club Atlético Colón de Santa Fe fan (Argentine) ; Fran Hurndall (Angleterre) ; Miguel Ángel, supporter de Millonarios (Colombie).

Périodes d’éligibilité

Pour les distinctions concernant le football féminin, à savoir les prix The Best – Joueuse de la FIFA, The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin et The Best – Gardienne de but de la FIFA, la période de prise en considération des performances courait du 1er août 2022 au 20 août 2023, date de la finale de la Coupe du Monde Féminine. Pour les distinctions concernant le football masculin, à savoir les prix The Best – Joueur de la FIFA, The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin et The Best – Gardien de but de la FIFA, la période de prise en considération des performances courait du 19 décembre 2022 au 20 août 2023.

Ouverture des votes

Les supporters peuvent voter dans toutes les catégories susmentionnées sur les plateformes numériques de la FIFA à compter de ce jeudi 14 septembre, date à laquelle les nommé(e)s ont été annoncé(e)s, tout comme pour les candidats au Prix des Supporters de la FIFA. Les votes seront clos le vendredi 6 octobre à minuit (CET). Le vote pour le Prix Puskás de la FIFA, qui sera décerné à l’auteur du plus beau but inscrit au cours de la période allant du 19 décembre 2022 au 20 août 2023 inclus, débutera le jeudi 21 septembre et se terminera le mardi 10 octobre à minuit (CET).

Panel d'Experts

Panel femmes Panel hommes Prix des supporters Mercy Akide (Nigeria) Petr Cech (Rep. tchèque) DaMarcus Beasley (USA) Shirley Cruz (Costa Rica) Didier Drogba (Côte d'Ivoire) Heather Garriock (Australie) Amy Duggan (Australie) Brett Emerton (Australie) Maia Jackman (Nouvelle-Zélande) Isabella Echeverri (Colombie) Rio Ferdinand (Angleterre) Carmelina Moscato (Canada) Mia Hamm (USA) Asamoah Gyan (Ghana) Roque Junior (Brésil) Jessica Houara (France) Kaká (Brésil) Roque Santa Cruz (Paraguay) Mana Iwabuchi (Japon) Mario Kempes (Argentine) Jean Sseninde (Ouganda) Manon Melis (Pays-Bas) Alexi Lalas (USA) Ian Wright (Angleterre) Patrizia Panico (Italie) Jon Obi Mikel (Nigeria) Clémentine Touré (Côte d'Ivoire) Park Ji-Sung (Rep. de Corée) Kirsty Yallop (New Zealand) Ivan Vicelich (Nouvelle-Zélande)

Règles d’attribution

La procédure de vote et de remise des différents prix est détaillée dans les règles d’attribution.