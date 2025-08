Alexia Putellas et Lionel Messi reçoivent le prix The Best 2022

L'Argentin Lionel Messi a décroché le prestigieux trophée chez les hommes après son sacre historique en Coupe du Monde

La milieu du FC Barcelone, l’Espagnole Alexia Putellas, remporte quant à elle le prix de la meilleure joueuse

Mary Earps, Emiliano Martínez, Sarina Wiegman, Lionel Scaloni et Marcin Oleksy figurent aussi parmi les lauréats

La cérémonie des The Best FIFA Football Awards™ 2022, tenue à Paris, le lundi 27 février, a sacré Alexia Putellas et Lionel Messi en tant que meilleure joueuse et meilleur joueur de l’année écoulée, mais aussi les entraîneurs, les gardiens et les autres personnalités du football masculin et féminin qui ont marqué 2022 de leur empreinte. Les lauréats des FIFA Football Awards 2022 :

The Best – Joueuse de la FIFA : Alexia Putellas (Espagne – FC Barcelone Femení)

The Best – Joueur de la FIFA : Lionel Messi (Argentine – Paris Saint-Germain FC)

The Best – Gardienne de but de la FIFA : Mary Earps (Angleterre – Manchester United WFC)

The Best – Gardien de but de la FIFA : Emiliano Martínez (Argentine – Aston Villa FC)

The Best – Entraîneur de la FIFA 2017 pour le football féminin : Sarina Wiegman (équipe nationale d’Angleterre)

The Best – Entraîneur de la FIFA 2017 pour le football masculin : Lionel Scaloni (équipe nationale d’Argentine)

Prix Puskás de la FIFA : Marcin Oleksy (Pologne – Warta Poznań)

Distinction Fair-play de la FIFA : Luka Lochoshvili (Géorgie – Wolfsberger AC/U.S. Cremonese)

Prix des Supporters de la FIFA : Supporters argentins

L'Argentin Lionel Messi a remporté le prix The Best - Joueur de la FIFA après le sacre de l’Albiceleste en Coupe du Monde, auquel l’attaquant du Paris Saint-Germain a largement contribué.

The Best FIFA Football Awards™ 2022 | Lionel Messi 00:42

Déjà sacrée l’an dernier, la milieu de terrain de l’Espagne et du FC Barcelone Alexia Putellas a de nouveau reçu le prix The Best - Joueuse de la FIFA après une nouvelle saison faste, au cours de laquelle le Barça a remporté un troisième titre national consécutif.

The Best FIFA Football Awards™ 2022 | Alexia Putellas 00:23

La gardienne anglaise Mary Earps a été élue meilleure gardienne de but après ses excellentes performances lors de l’UEFA EURO Féminin 2022. Le portier argentin, Emiliano Martinez remporte le prix The Best - Gardien de but de la FIFA, après ses exploits tout au long de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

The Best FIFA Football Awards™ 2022 | Emiliano Martínez 00:29

The Best FIFA Football Awards™ 2022 | Mary Earps 00:18

La sélectionneuse de l'Angleterre, Sarina Wiegman, décroche le prix The Best - Entraîneur de la FIFA pour le Football Féminin après son deuxième sacre européen consécutif, le premier avec les Three Lionesses. Quelques mois après sa victoire en Coupe du Monde, Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a continué de garnir son armoire à trophées en y ajoutant le prix The Best - Entraîneur de la FIFA pour le Football Masculin.

The Best FIFA Football Awards™ 2022 | Lionel Scaloni 00:20

The Best FIFA Football Awards™ 2022 | Sarina Wiegman 00:22

Marcin Oleksy a lui obtenu le Prix Puskás, décerné à l’auteur du plus beau but de l’année. Le Géorgien Luka Lochoshvili s’est vu remettre la Distinction Fair-play de la FIFA en reconnaissance de son geste exemplaire lors d’un match de son équipe (Wolfsberger AC), lorsqu’il a immédiatement porté secours à un joueur adverse tombé inanimé sur le terrain.

The Best FIFA Football Awards™ 2022 | Marcin Oleksy 00:33

Enfin, les supporters argentins ont été récompensés de leur soutien indéfectible à leur équipe nationale lors de la Coupe du Monde. Présents en nombre au Qatar, ils étaient des millions à accueillir leurs héros à leur retour à Buenos Aires et à travers le pays.

The Best FIFA Football Awards™ 2022 | Carlos Pascual 00:34

Les lauréats et lauréates des trophées The Best - Joueur/Joueuse de la FIFA, The Best - Gardien/Gardienne de la FIFA ainsi que The Best - Entraîneur de la FIFA pour le Football Féminin/Masculin ont été déterminé(e)s sur la base d’une procédure de vote dans laquelle quatre groupes comptaient chacun pour un quart des suffrages : les supporters, un panel de représentants des médias, les capitaines et les sélectionneurs ou sélectionneuses des équipes nationales du monde entier.

Le détail des résultats des votes, notamment le total reçu par chaque nommé(e), peut être consulté ici.

The Best FIFA Football Awards™ 2022 Previous 01 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 02 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 03 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 04 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 05 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 06 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 07 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 08 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 09 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 10 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 11 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 12 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 13 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 14 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 15 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 16 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 17 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 18 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 19 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 20 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 21 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 22 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 23 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 24 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show Next

Vous trouverez ci-dessous les listes des suffrages exprimés par les capitaines et les sélectionneurs ou sélectionneuses des équipes nationales du monde entier :