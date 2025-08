Aitana Bonmatí et Lionel Messi au firmament des The Best FIFA Football Awards 2023™

Lionel Messi de nouveau sacré The Best - Joueur de la FIFA

Aitana Bonmatí couronnée meilleure joueuse du football féminin

Mary Earps, Ederson, Sarina Wiegman, Pep Guardiola, Guilherme Madruga et Marta également honorés

Tenue à Londres le lundi 15 janvier, la cérémonie des The Best FIFA Football Awards 2023™ a décerné à Aitana Bonmatí et Lionel Messi les trophées de meilleure joueuse et meilleur joueur depuis la dernière édition. Elle a également mis à l'honneur des entraîneurs, des gardiens et d'autres acteurs du football masculin et féminin.

Les lauréats des The Best FIFA Football Awards 2023™ sont :

The Best – Joueuse de la FIFA : Aitana Bonmatí (Espagne / FC Barcelone)

The Best – Joueur de la FIFA : Lionel Messi (Argentine / Paris Saint-Germain / Club Internacional de Fútbol Miami)

The Best – Gardienne de but de la FIFA : Mary Earps (Angleterre / Manchester United)

The Best – Gardien de but de la FIFA : Ederson (Brésil / Manchester City FC)

The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin : Sarina Wiegman (Pays-Bas / Équipe nationale féminine d'Angleterre)

The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin : Pep Guardiola (Espagne / Manchester City FC)

Prix Puskás de la FIFA : Guilherme Madruga (Brésil / Botafogo Futebol Clube)

Prix Spécial de la FIFA : Marta

Distinction Fair-Play de la FIFA : Équipe nationale masculine du Brésil

Prix des Supporters de la FIFA : Hugo Daniel "Toto" Iñíguez

The Best FIFA Football Awards™ 2023 Previous 01 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 02 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 03 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 04 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 05 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 06 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 07 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 08 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 09 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 10 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 11 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 12 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 13 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 14 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 15 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 16 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 17 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 18 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 19 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 20 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show Next

The Best - Joueur de la FIFA

Déjà sacré The Best – Joueur de la FIFA l'an dernier, Lionel Messi conserve son titre en 2023 au terme d'un scrutin extrêmement serré, auquel ont participé des entraîneurs et des capitaines d'équipes nationales, ainsi que des journalistes spécialisés et des supporters du monde entier.

Ex æquo à 48 points, le vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ et l'attaquant de Manchester City FC et international norvégien Erling Haaland ont été départagés par les votes des capitaines d'équipes nationales masculines, conformément aux Règles d'attribution (article 12). L'attaquant français Kylian Mbappé a fini troisième avec 35 points.

The Best - Joueuse de la FIFA

Élue The Best – Joueuse de la FIFA pour la première fois, Aitana Bonmatí mérite amplement le prestigieux trophée après avoir mené l'Espagne à son premier titre mondial en 2023 - le tout en étant élue Ballon d'Or adidas de la compétition - et Barcelone à un triplé sur la scène nationale et européenne.

La talentueuse milieu (52 points) a devancé les deux autres finalistes Linda Caicedo (40 points) et Jennifer Hermoso (36 points) suivant le même protocole que le prix masculin, mais ce sont les entraîneurs et capitaines des équipes nationales féminines qui se sont exprimés. Elle succède à sa coéquipière Alexia Putellas, couronnée en 2022.

The Best - Gardienne de but de la FIFA

Mary Earps a été nommée The Best – Gardienne de but de la FIFA pour la deuxième année consécutive, devenant ainsi la première double lauréate de l'histoire du trophée.

La Mancunienne a de nouveau étincelé dans les cages de l'Angleterre. Les Lionesses ont remporté la Finalissima et atteint leur première finale de Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en grande partie grâce à ses brillantes parades et ses exploits aux tirs au but. Ses prestations à Australie & Nouvelle-Zélande 2023 lui ont valu de décrocher le Gant d'Or adidas. Elle a également été désignée meilleure gardienne du championnat d'Angleterre, à la faveur de 14 copies parfaites rendues en 22 matches de Manchester United la saison dernière.

The Best - Gardien de but de la FIFA

Ederson a reçu le prix The Best – Gardien de but de la FIFA 2023 à l'issue d'une année faste, au cours de laquelle il a contribué au triplé historique de Manchester City.

Le Brésilien de 30 ans a pris la tête du scrutin avec 23 points, devant ses concurrents Thibaut Courtois (20 points) et Yassine Bounou (16 points).

The Best - Entraîneur de la FIFA pour le football féminin

Sarina Wiegman a été élue The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin 2023 dans la foulée d'une année de records, durant laquelle elle a mené les Lionesses en finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, après avoir remporté l'Arnold Clark Cup et la Finalissima.

Forte de 28 points, la sélectionneuse de l'Angleterre s'est imposée sur Emma Hayes (18 points) et Jonatan Giráldez (14 points).

The Best - Entraîneur de la FIFA pour le football masculin

Pep Guardiola s'est, quant à lui, vu décerner le titre The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin 2023 après avoir enchaîné les succès à Manchester City. L'Espagnol a conduit le club à un triplé historique championnat-Ligue des champions de l'UEFA-FA Cup en 2022/23.

Ses hommes ont remporté deux autres trophées en 2023 : la Super Coupe de l'UEFA, suivie de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ pour clore l'année en beauté.

Avec 28 points, Guardiola a pris le dessus sur les Italiens Luciano Spalletti (18 points) et Simone Inzaghi (11 points).

Prix Puskás de la FIFA

Le Prix Puskás de la FIFA 2023 a été remis au Brésilien Guilherme Madruga, auteur d'une frappe spectaculaire.

Le retourné acrobatique du milieu du Botafogo-SP a devancé le coup du foulard audacieux du joueur du Sporting, Nuno Santos, et le missile longue distance du jeune ailier de Brighton, Julio Enciso.

Nommé en hommage au célèbre attaquant hongrois Ferenc Puskás, ce trophée récompense le plus beau but du football masculin et féminin au cours de la période de qualification, soit du 19 décembre 2022 au 20 août 2023.

The Best - Prix Spécial de la FIFA

Marta a reçu le Prix Spécial de la FIFA en reconnaissance de son illustre carrière. Elle a inscrit 115 buts en 175 matches sous le maillot du Brésil et a inspiré des millions de fans, transmettant sa passion pour le football au cours d'une carrière qui l'a vue briller au Brésil, en Suède et aux États-Unis.

À partir de 2025, la FIFA introduira une nouvelle récompense en l'honneur de ses exploits légendaires : le plus beau but du football féminin sera distingué par le "Prix Marta".

Prix des Supporters de la FIFA

Hugo Daniel "Toto" Iñíguez a gagné le Prix des Supporters de la FIFA 2023. En mai dernier, le fan de Colón de Santa Fe a été filmé en train de nourrir son bébé de deux mois pendant un match de première division argentine contre Barracas Central.

Devenue virale, la scène émouvante témoignait de la volonté du père de créer une relation entre son fils et son club préféré dès son plus jeune âge. Ce moment est désormais inscrit dans l'histoire.

Distinction Fair Play de la FIFA

Enfin, l'équipe nationale masculine du Brésil a reçu la Distinction Fair-Play de la FIFA en raison de sa ferme prise de position contre le racisme. À l'occasion d'un amical face à la Guinée en juin 2023, les Auriverdes ont troqué, en première mi-temps, leur traditionnel maillot jaune contre une tenue entièrement noire en signe de solidarité avec l'attaquant Vinicius Junior, victime d'insultes racistes lors de matches avec le Real Madrid.

The Best FIFA Football Awards™ 2023 Previous 01 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 02 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 03 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 04 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 05 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 06 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 07 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 08 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 09 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 10 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 11 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 12 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 13 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 14 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 15 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 16 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 17 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 18 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 19 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 20 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show Next

Vous trouverez ci-dessous les listes des suffrages exprimés par les capitaines et les sélectionneurs ou sélectionneuses des équipes nationales du monde entier :

La cérémonie des The Best FIFA Football Awards 2023™ a conclu un processus approfondi et démocratique facilité par la FIFA, visant à honorer les joueurs et joueuses, coaches, gardiens et gardiennes de but, fans, buts et gestes de fair-play dans le football mondial.

Pour en savoir plus sur les périodes de qualification, les présélections, la composition des groupes d'experts, l'éligibilité des votants et le calcul des votes, cliquez ici.