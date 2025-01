Living Football : Technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu

Dans le dernier épisode de Living Football, nous nous penchons sur la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu qui sera utilisée lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ au Qatar. Pierluigi Collina, Président de la Commission des Arbitres de la FIFA, et Johannes Holzmüller, Directeur de la Technologie et de l'Innovation de la FIFA, décrivent en quoi cet outil aidera l'équipe de la VAR et les arbitres sur le terrain à prendre des décisions plus rapides, précises et reproductibles sur la plus prestigieuse des scènes. Nous mettons ensuite le cap sur le Soudan du Sud, où en février 2022, la FIFA a lancé en coopération avec la fédération soudanaise un projet pilote consacré à l’hygiène menstruelle et à l’éducation des filles et des femmes footballeuses. Au Soudan du Sud, 70 % des filles et des femmes n'ont pas accès à des biens tels que les serviettes hygiéniques ou les tampons. Enfin, nous nous rendons en Guinée. La FIFA, l'Agence Française de Développement (AFD) et l'ONG Plan International France se sont associées pour lutter contre les attitudes et les pratiques discriminatoires à l'encontre des femmes et des filles, tout en accompagnant ces dernières dans leur émancipation.