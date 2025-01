Et ce n'était qu'un début, car la deuxième édition du diplôme est sur le point de commencer. "Nous venons de terminer le processus de sélection et dans quelques semaines, la session inaugurale aura lieu à New York. Nous sommes ravis du profil des participants. En plus des anciens joueurs, nous allons avoir quelques grands noms qui sont encore actifs", confie-t-elle à propos de cette édition qui sera complètement mondiale et plus importante que la première.