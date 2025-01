Living Football Épisode 6

Massey évoque le travail de la FIFA pour protéger les joueurs pendant la pandémie COVID-19 et donne un aperçu de la manière dont la FIFA aborde le sujet des commotions cérébrales et de la santé mentale dans le football. Le gardien de légende Petr Cech, en direct du terrain d’entraînement de Chelsea, et Christoph Kramer du Borussia Mönchengladbach, se joignent à Massey et à l’animatrice Jessica Libbertz, pour donner leur propre point de vue sur le sujet.