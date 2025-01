Living Football Episode 11

En l'honneur du 90ème anniversaire de Mario Zagallo, le 9 août 2021, nous avons tourné une docu-série de quatre épisodes sur l'homme qui a vécu au plus près l'histoire de l'équipe nationale brésilienne. Elle contient des séquences et des images inédites, ainsi que les hommages des légendes brésiliennes Pelé, Pepe, Carlos Alberto Parreira, Jairzinho, Rivellino, Ricardo Rocha, Dunga, Bebeto, Cafu et Ronaldo, des grands journalistes Galvao Bueno, Paulo Vinicius Coelho et Tino Marcos, et enfin d'un entraîneur sur lequel Zagallo a eu une profonde influence, José Mourinho. L'épisode 1 présente Zagallo en tant que supporter lors de la finale de la Coupe du Monde 1950, puis sous le maillot canarinho dans les éditions 1958 et 1962 de l'épreuve. "Ma passion pour l'équipe nationale a commencé quand elle n'avait pas de joueurs ou d'entraîneur", se souvient Zagallo. "J'étais obsédé par le jaune."2.