Living Football - Le football sortira plus fort du COVID-19

En juillet 2020, la FIFA a lancé un plan d’aide contre le COVID‑19 sans précédent pour offrir sécurité et soutien à ses 211 associations membres (MA) gravement perturbées par la pandémie. Elle a débloqué un montant total de 1,5 milliard USD à cette fin. Au cours des deux dernières années, plus de 200 MA ont utilisé cet apport pour protéger le football et les joueurs dans leur pays, ainsi que pour assurer l'avenir de notre sport.