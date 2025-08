72e Congrès de la FIFA à Doha

Dans son allocution aux délégués des associations membres, le Président Infantino, a exhorté les dirigeants du monde entier à s’engager dans un dialogue visant à mettre fin à tous les conflits. "Nous vivons dans un monde de violences, un monde divisé, mais il ne fait aucun doute que le football peut rapprocher les peuples et faire tomber les barrières culturelles", a déclaré le Président de la FIFA au moment d’évoquer les divers conflits qui touchent le monde. "Nelson Mandela a dit que le sport avait le pouvoir de changer le monde. Or le football est le sport le plus populaire qui soit. Cela ne signifie pas pour autant qu’il peut résoudre tous les problèmes. Cependant, une fois que ce terrible conflit aura pris fin, tout comme les divers autres conflits qui touchent le monde, le football pourra apporter sa pierre à l’édifice dans la normalisation des relations, le rétablissement de la paix et la promotion des échanges, une mission dans laquelle nous engagerons tous nos efforts. Je demande humblement à toutes les personnes détenant un certain pouvoir et à tous les dirigeants politiques du monde de tout faire pour mettre un terme aux conflits et guerres. Faites-le pour nos enfants, pour notre avenir. Dialoguez, même avec ceux que vous considérez comme vos pires ennemis. Réunissez-vous et discutez. Le football vous y aidera, contribuant ainsi à un monde meilleur. Nous devons réapprendre à vivre ensemble et ce que signifie véritablement vivre ensemble." Concernant le projet d’avenir du football, le Président de la FIFA a rappelé l’engagement de l’instance en faveur du développement du football, du renforcement de la compétitivité dans le monde et de la lutte contre toute forme de discrimination dans le football. Il a en outre évoqué, comme d’autres délégués, la Coupe du Monde au Qatar, notamment l’héritage qu’elle laissera dans le pays. Plusieurs autres personnes sont intervenues au cours du Congrès de la FIFA, parmi lesquelles Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, Premier ministre de l’État du Qatar, et Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.