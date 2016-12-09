Volée lointaine, passe à dix londonienne et invincibilité madrilène

Un but venu d'ailleurs et un autre inscrit au terme d'un festival de passes figurent en bonne place dans la revue statistique hebdomadaire de FIFA.com, aux côtés d'Allemands enthousiasmants et d'Espagnols invincibles.

60

mètres, c'est la distance qui séparait Alejandro Camargo du but adverse au moment où le joueur de l'Universidad de Concepcion a tenté une improbable reprise de volée. Le milieu de terrain né en Argentine a parfaitement analysé la trajectoire du long dégagement du gardien d'O'Higgins Miguel Pinto, avant de mettre toute sa technique au service d'un lob hors du commun. Entre le renvoi de Pinto et la volée de Camargo, le ballon a traversé 100 mètres sans toucher le sol. Non content de sceller la victoire (3:1) de la U de Conce, ce but d'anthologie permet au club d'enregistrer son premier succès en dix sorties, toutes compétitions confondues. Camargo et ses coéquipiers, qui restaient sur huit défaites et un nul, abandonnent ainsi la dernière place du tournoi d'ouverture. "L'entraîneur Francisco Bozan nous avait dit que Pinto aimait bien s'éloigner de son but. Alors, j'ai fermé les yeux et j'ai tenté ma chance", confie le héros du jour.

34

matches sans défaite, toutes compétitions, telle est la série record que le Real Madrida égalée. Bernd Schuster, Michel, Emilio Butragueno, Hugo Sanchez et leurs partenaires ont été les premiers à réaliser l'exploit en 1989, jusqu'à ce qu'une défaite (2:0) face au Celta de Vigo ne mette un terme à leur invincibilité. Tenue en échec (2:2) à domicile par le Borussia Dortmund, l'équipe entraînée par Zinedine Zidane a fait aussi bien. De son côté, Karim Benzema, auteur d'un doublé, est devenu le sixième joueur à atteindre la barre des 50 réalisations en Ligue des champions de l'UEFA après Cristiano Ronaldo (95), Lionel Messi(93), Raul(71), Ruud van Nistelrooy (56) et Thierry Henry (50). Avec Lionel Messi, le Français de 28 ans est l'un des deux hommes à avoir marqué lors des 12 dernières éditions de la compétition européenne.

33

passes ont été enchaînées par Arsenalsans qu'aucun joueur de Bâle ne parvienne à s'interposer. Cette séquence s'est conclue par le deuxième but de Lucas Perez. Il s'agit d'un record cette saison en Ligue des champions. Les Gunners ont monopolisé le ballon pendant une minute et 38 secondes avant de porter l'estocade. Sur cette action, un seul joueur de champ - Gabriel - n'a pas touché la balle. Sur le plan individuel, Perez est devenu le sixième Espagnol à signer un triplé pour sa première apparition en Ligue des champions et le sixième joueur d'Arsenal à réaliser un triplé dans cette compétition après Thierry Henry, Nicklas Bendtner, Danny Welbeck, Olivier Giroudet Mesut Özil. Trois jours plus tôt face à West Ham, Alexis Sanchez n'a eu besoin que de 14 minutes pour enregistrer le troisième triplé le plus rapide d'un joueur d'Arsenal en Premier League. Seul Ian Wrightcontre Ipswich en 1995 (9 minutes) et Jermaine Pennantcontre Southampton en 2003 (10 minutes) ont fait mieux.

21

buts en phase de groupes de la Ligue des champions, c'est le nouveau record établi par le Borussia Dortmund. Manchester United (1998/99), leFC Barcelone (2011/12) et le Real Madrid (2013/14) étaient restés bloqués à 20 réalisations. Pour réaliser cette performance, le BVB a dû devenir la première équipe depuis l'AEK Athènes en 2002 à éviter la défaite au stade Santiago Bernabeu après avoir compté deux buts de retard. Marco Reuss'est chargé de l'égalisation en fin de match (2:2), ce qui lui vaut d'avoir été impliqué dans neuf buts (quatre réalisations et cinq passes décisives) sur les quatre matches disputés depuis son retour de blessure, après six mois d'indisponibilité. L'autre buteur allemand dans la capitale espagnole est Pierre-Emerick Aubameyang, devenu le premier joueur de l'histoire de la Bundesliga à inscrire 15 buts en 13 journées lors de deux saisons successives.

3

titres de meilleur joueur de la MLS consécutifs sont tombés dans l'escarcelle de footballeurs européens, alors que le Vieux Continent n'avait jamais connu pareil honneur auparavant. Auteur de 23 réalisations sous les couleurs de New York City, David Villasuccède à Robbie Keaneet Sebastian Giovinco. Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection espagnole a reçu son prix le 6 décembre, trois jours après son 35ème anniversaire. Il se place au quatrième rang des lauréats les plus âgés de cette récompense, derrière Carlos Valderrama, Guillermo Barros Schelotto (35 ans) et Preki(40).

En bref 993 passes, soit 11 par minute, c'est ce qu'ont tenté les joueurs duFC Barcelone** face au Borussia Mönchengladbach.