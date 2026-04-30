Visite de dirigeants de la Qatar Stars League à Madrid : le programme sur les bases de la gestion des clubs renforce la collaboration internationale

Des représentants de la FIFA et des dirigeants de la QSL ont participé à des séminaires et des visites de clubs dans le cadre de l’initiative de développement des compétences de la FIFA

Le programme s’inscrit dans le cadre d’un protocole d’accord signé en décembre dernier

Les personnes participantes ont échangé sur l’expérience supportariale, les partenariats commerciaux, l’optimisation des stades ou encore le développement des jeunes

Une délégation de la FIFA et des dirigeants de la Qatar Stars League (QSL) se sont rendus à Madrid du 19 au 22 avril pour participer à une série de séminaires et de visites de clubs dans le cadre du programme FIFA Campus – Les bases de la gestion des clubs.

L’événement, qui est venu concrétiser un engagement commun en faveur du développement des structures du football professionnel et de la construction d’un écosystème de clubs plus durable, s’inscrivait dans le cadre de la collaboration élargie établie par le protocole d’accord signé en décembre dernier entre la FIFA, la Fédération Qatarienne de Football et la QSL. Au cœur de ce partenariat figure la mise en place d’initiatives de développement des compétences sur mesure, pilotées par la sous-division Football professionnel de la FIFA – Relations et Développement. Le programme FIFA Campus – Les bases de la gestion des clubs vise justement à professionnaliser la gestion des clubs à l’échelle mondiale.

Il offre un accompagnement personnalisé aux clubs et à leurs dirigeants, en leur apportant un soutien stratégique sur les aspects clés du football afin de les aider à réussir au plus haut niveau, tant sur le terrain qu’en dehors.

La capitale espagnole, place forte du football mondial et ville hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™, offrait un cadre idéal pour cet événement. Sa communauté autonome propose un écosystème footballistique unique, dans lequel des institutions de renommée mondiale telles que le Real Madrid et l’Atlético de Madrid côtoient des clubs hautement compétitifs comme Getafe, Leganés et le Rayo Vallecano. Les clubs visités ont permis aux personnes participantes d’explorer plusieurs modèles organisationnels, stratégies sportives et approches de gestion de club.

Sur les quatre jours de l’événement, il leur a ainsi été possible d’approfondir plusieurs thématiques clés, notamment l’importance stratégique des données d’expérience dans le football professionnel, les stratégies de sponsoring, l’expérience supportariale fondée sur les données, les centres de formation et le développement des talents, ainsi que l’exploitation et l’optimisation des stades. L’un des principaux enseignements des séminaires a été l’importance croissante des revenus liés aux jours de match comme levier de croissance pour les clubs. Si traditionnellement, les stades génèrent des revenus principalement les jours de match, les clubs développent désormais des stratégies visant à les rentabiliser tout au long de l’année, notamment grâce à des offres d’hospitalité, de vente au détail et de restauration, ainsi qu’à l’accueil de concerts, de réunions, de visites de motivation, de conférences et d’expositions.

Les personnes participantes ont également étudié la manière dont les données peuvent favoriser la pérennité et améliorer la participation des supporters. L’analyse de leurs comportements, la personnalisation de l’expérience et le développement de liens émotionnels durables ont été identifiés comme des leviers prioritaires dans un secteur du divertissement de plus en plus concurrentiel.

Au cœur de l’écosystème du football, les clubs jouent un rôle déterminant dans le développement des talents, le dynamisme des communautés et la pérennité du monde du football. En investissant dans la formation, le leadership et le renforcement des structures professionnelles, la FIFA continue d’accompagner les clubs du monde entier afin qu’ils deviennent des organisations plus résilientes et tournées vers l’avenir.