Vétéran inspiré, gaucher affûté et amical musclé

Dans la dernière revue statistique de FIFA.com, le trio de trentenaires Clemens Fritz, Claudio Pizarro et Aritz Aduriz partage la vedette avec Paulo Dybala, le face-à-face Arsenal-Chelsea et un match "amical" argentin.

25

buts toutes compétitions confondues, c'est le chiffre affiché au compteur d'Aritz Aduriz cette saison. En Europe, seuls trois joueurs - Luis Suarez (29), Cristiano Ronaldo et Pierre-Emerick Aubameyang (tous deux 27) - ont fait mieux en 2015/16. À 15 jours de ses 35 ans, la fine gâchette de l'Athletic Bilbao a signé un doublé, dont une spectaculaire bicyclette, lors de la victoire des siens sur les Eibar (5:2). Aduriz avait également trouvé les filets lors de la défaite des Lions 1:2 face au FC Barcelone, auquel il a infligé six buts depuis l'arrivée de Luis Enrique aux commandes, un tour de force inégalé. L'attaquant reprendra l'UEFA Europa Ligue en tant que co-meilleur buteur du tournoi, avec six réalisations en phase de groupes.

12

buts ont été marqués par Paulo Dybala en Serie A italienne cette saison, tous du pied gauche. L'attaquant argentin de la Juventus a pris le rang de meilleur gaucher des cinq grands championnats européens, devant le milieu du Deportivo La Corogne Lucas Perez (11), suivi de Lionel Messi, et de Riyad Mahrez (tous deux 10). Également auteur de sept passes décisives, le joueur de la Juve est à l'origine ou à la finition de la moitié des 38 buts de son club cette année. La Vieille Dame lui doit en grande partie sa belle série de 11 victoires d'affilée. La dernière était aussi son sixième succès à domicile de rang contre l'AS Rome.

5

cartons rouges ont été distribués lors du match "amical" Boca Juniors-River Plate. Les deux équipes se sont également partagé neuf cartons jaunes et ont commis pas moins de 40 fautes à l'occasion du Superclasico disputé avant la reprise du championnat, dans la ville côtière de Mar de Plata. Elles se sont montrées nettement plus discrètes devant la cage, maisLeonardo Pisculichi, lui-même exclu par la suite, a tout de même réussi à inscrire le but de la victoire sur un penalty concédé par Carlos Tevez.

4

ans, cinq mois et six jours après son dernier but en Bundesliga, Clemens Fritz a retrouvé le chemin des filets. Le défenseur de 35 ans du Werder Brême a fêté en beauté son 300ème match parmi l'élite allemande pour faire oublier son mutisme dans les 115 derniers. Lors de la victoire 3:1 à Schalke 04, Fritz a aussi servi deux passes décisives, dont l'une adressée à Claudio Pizarro. Meilleur buteur étranger de l'histoire de la Bundesliga, le Péruvien de 37 ans a ajouté une 179ème unité à son compteur, qui l'a porté au sixième rang du classement historique, aux côtés de Stefan Kuntz. De son côté, Robert Lewandowski a signé avec le Bayern Munich ses 107ème et 108ème réalisations en Bundesliga. Il est le quatrième joueur de l'histoire du championnat, après Gerd Müller, Klaus Fischer et Jupp Heynckes, à avoir marqué au moins 17 buts au cours de cinq saisons consécutives.

0