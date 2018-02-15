Coups du chapeau, coups d'arrêt, et coups de vieux

​Fin de série de la Saint-Valentin pour le PSG

Les buteurs vénézuéliens ont un nouveau doyen

Un septième triplé "parfait" pour Cristiano Ronaldo

Une ascension vertigineuse, le blues de la Saint-Valentin, un derby engagé, un ordinateur à l'épreuve du temps, plusieurs triplés "parfaits" et un quadruplé inédit figurent au menu de la dernière revue statistique de FIFA.com

111 places, comme le nombre d'échelons que l'Islande a réussi à gravir depuis juin 2012. Les insulaires ont quitté leur pire position au Classement mondial FIFA/Coca-Cola pour atteindre leur meilleure aujourd'hui. Pointant au-dessus des Pays-Bas et de l'Uruguay actuellement, l'Islande était encore derrière le Guyana (aujourd'hui 164ème), le Tchad (168ème), Sao Tomé e Principe (179ème) et les Bermudes (184ème) il y a six ans et demi.

59 secondes, c'est ce qu'il a fallu à Ricardinho pour inscrire le but le plus rapide de l'histoire de la finale de l'UEFA EURO de futsal. En faisant trembler les filets pour la 22ème fois dans le tournoi, il a battu un autre record. Le Portugal a tout de même dû attendre l'égalisation de Bruno Coelho en fin de partie pour envoyer le match en prolongation. Ce même joueur a ensuite transformé un penalty pour offrir aux Portugais leur premier titre et empêcher l'Espagne d'en décrocher un huitième.

49 fautes, soit une faute toutes les 1 minute et 50 secondes. Les joueurs ne se sont pas retenus lors du dernier Clásico Platense (0:0), dans lequel Estudiantes a réussi à préserver ses cages pour la cinquième fois de suite contre Gimnasia, ce qui lui permet de rester invaincu dans cette affiche depuis 14 matches.

44 ans et 359 jours. Orlando Rengifo - à 44 ans et un mois - n'est plus le plus vieux buteur de l'élite vénézuélienne au XXIe siècle puisque David McIntosh a permis au Deportivo Anzoategui d'arracher un nul 2:2 sur le terrain des Metropolitanos, après avoir été mené. L'Ordinateur - son surnom - soufflera ses 45 bougies samedi et espère offrir à son club sa première victoire en 20 matches à cette occasion.

20 matches, 20 buts. Aucun joueur n'avait réussi à passer la barre des 20 buts si rapidement en une saison d'A-League. C'est pourtant l'exploit réalisé par le joueur du Sydney FC Bobo, qui a ainsi battu le record jusqu'alors détenu par Bruno Fornaroli. En marquant par deux fois, l'ancien attaquant du Brésil U-20 a permis à l'équipe de Graham Arnold, invaincue en dehors de la Nouvelle-Galles du Sud depuis près de deux ans, à s'imposer 4:0 sur la pelouse de Melbourne City.

11 heures et 34 minutes : c'est le temps que Gianluigi Buffon a passé sans encaisser de but pour son club et son pays jusqu'à ce qu'Harry Kane, l'attaquant de Tottenham Hotspur, ne vienne lui gâcher son plaisir. Par la même occasion, l'Anglais de 24 ans est devenu le premier joueur de l'histoire à inscrire plus de huit buts lors de ses huit premiers matches de Ligue des champions de l'UEFA. Ronaldinho, Simone Inzaghi, Didier Drogba et Diego Costa en avaient réussi huit.

10 matches sans défaite le jour de la Saint-Valentin (sept victoires, trois nuls). La belle série du Paris Saint-Germain a pris fin au Stade Santiago Bernabéu. En revanche, les Parisiens peuvent se rassurer : leur seule défaite 3:1 à l'extérieur en compétition européenne avait été concédée face au Real Madrid. Au terme d'un match haletant, ils avaient fini par se qualifier au match retour, en 1993.

7 coups du chapeau "parfaits" (un but du gauche, un du droit et un de la tête), c'est ce que Cristiano Ronaldo a réalisé pour le Real Madrid après une prestation sensationnelle contre la Real Sociedad. À titre de comparaison, Lionel Messi n'a jamais marqué de triplé "parfait" pour Barcelone. Avec son doublé contre le PSG quatre jours plus tard, Ronaldo compte désormais neuf buts lors de ses cinq dernières sorties.