Attaques prolifiques, forme olympique, buteur de Belgique

Michy Batshuayi inscrit un doublé pour ses débuts en Bundesliga

L'Olympique de Marseille est en grande forme offensive

Diego Forlan n'a rien perdu de son efficacité

99 titres : c'est ce que Falcao a gagné à ce jour dans sa carrière après avoir aidé le Brésil à conquérir un 10ème Grand Prix de Futsal en 11 éditions. Les 5 buts inscrits par le joueur de 40 ans à Brusque le placent à 4 unités de la barre des 400 réalisations avec son pays.

78 apparitions font de Ronald Koeman le sélectionneur des Pays-Bas le plus capé de l'histoire. Son ancien coéquipier à l'Ajax Amsterdam et chez les Oranje, F**rank Rijkaard**, avait disputé 73 rencontres avec e maillot néerlandais. Depuis sa 3ème place à la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™, l'équipe nationale des Pays-Bas en est déjà à son 4ème entraîneur.

70 ans après avoir marqué 6 buts dans deux matches consécutifs, l'Olympique de Marseille a répété la prouesse en battant Bourg-en-Bresse 9:0 dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. C'est la plus large victoire de l'OM depuis un succès 10:1 devant Chambéry dans la même compétition en 1948. Quatre jours plus tôt en championnat, Florian Thauvin avait inscrit un triplé, contribuant ainsi largement à la victoire 6:3 des Phocéens sur Metz. Avec 13 buts et 10 passes décisives, Thauvin est devenu le deuxième joueur après Neymar (18 buts ; 11 passes décisives), dans l'un des cinq grands championnats européens, à atteindre les 10 unités aussi bien au nombre des buts que des passes décisives. Lionel Messi est vite devenu le troisième (20 buts ; 10 passes décisives).

37 : c'est le nombre de points inscrits à ce jour par Newcastle Jets dans la A-League 2017/18. À huit journées du terme, les hommes dirigés par Ernie Merrick ont déjà battu le record du club. Dimi Petratos, Andrew Nabbout, Roy O'Donovan et leurs coéquipiers ont marqué 41 buts, battant le record du club de 38 réalisations, établi en 2011/12.

20 : c'est le total des buts inscrits par Kitchee pour les trois premières titularisations de Diego Forlan. Le Soulier d'Or adidas à Afrique du Sud 2010 a personnellement marqué cinq fois en 205 minutes de jeu. Après 12 journées dans la Premier League de Hongkong 2017/18, Kitchee tourne à une moyenne de 4,1 buts par rencontre.

17 buts en 15 matches : c'est le total actuel de Fabio Lima dans le championnat des Emirats Arabes Unis 2017/18. Le joueur de 24 ans a réussi 78 buts en 91 apparitions depuis qu'il a rejoint Al Wasl en 2014. Lima et son compatriote brésilien Caio sont les seuls joueurs à trouver le chemin des filets pour le club depuis plus de deux mois.

13 ans après qu'Owen Hargreaves est devenu le quatrième Anglais à marquer en Bundesliga (il avait été l'auteur du premier but de l'histoire à l'Allianz Arena avec le Bayern Munich contre le Borussia Mönchengladbach), Ademola Lookman est devenu le cinquième. Ironie de l'histoire, c'est face au même adversaire que l'ailier de 20 ans qui évolue au RB Leipzig a trouvé la faille après être entré en jeu en fin de partie. Il avait réussi la même prouesse lors de ses débuts pour Everton. Il marche ainsi dans les pas de Kevin Keegan, Tony Woodcock, Peter Hobday et Hargreaves.

10 Néerlandais ont désormais été entraîneurs en Liga après que Clarence Seedorf est devenu le premier en 10 ans en prenant les rênes du RC Deportivo. L'ancien milieu de terrain du Real Madrid rejoint ainsi un club composé de Rinus Michels, Leo Beenhakker, Johan Cruyff, Theo Vonk, Bert Jacobs, Guus Hiddink, Louis van Gaal, Ronald Koeman et Frank Rijkaard, qui entre eux ont gagné 12 championnats d'Espagne.

5 années se sont écoulées depuis la dernière fois qu'un joueur a marqué plus d'un but pour ses débuts en Bundesliga jusqu'au doublé de Michy Batshuayi pour le Borussia Dortmund, lors de la victoire des jaunes et noirs 3:2 à Cologne. Le dernier à l'avoir fait avait été Pierre-Emerick Aubameyang, que le BVB a précisément remplacé par Batshuayi. Le Gabonais a lui aussi marqué pour sa première sortie avec Arsenal.