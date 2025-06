Tahiti renoue dans la liesse avec son Festival des Îles

Après trois ans d’absence, le Festival des Îles a fait son retour à Tahiti

1200 participants, trois disciplines : le football à 11, le beach soccer, le futsal

Gianni Infantino : "Le football est un vecteur de cohésion sociale. Il unit le monde et la Polynésie"

Au mois de juillet dernier, tandis que tous les regards étaient tournés vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande où se disputait la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, une autre fête du football gigantesque battait son plein sur une île voisine du Pacifique. Après trois ans d’absence, le "Festival des Îles" faisait son grand retour à Tahiti. Et ce rendez-vous tant attendu a tenu toutes ses promesses.

Pour l’occasion, toute la famille du football tahitien s’était donné rendez-vous à Pīraʻe pour la 12e édition de cette compétition, du 17 au 22 juillet. Pas moins de 1 200 participants - hommes et femmes, jeunes et moins jeunes - venus de 23 îles de la Polynésie, ont pris part à l’évènement. Certains ont fait quatre heures d’avion pour s’y rendre, d’autres sont venus par bateau après une traversée d’une semaine. Il faut dire que ce spectaculaire festival vaut le détour, sur et hors des terrains !

"C'est un bonheur de relancer le Festival des Îles cette année," s'est enthousiasmée Moeama Mu Greig, directrice générale de la fédération tahitienne de football, dans les médias locaux. "C'est un événement qui compte beaucoup pour les amoureux du ballon rond, notamment dans les îles où certaines délégations se préparent très sérieusement pour l'occasion. C'est un peu leur Coupe du Monde à eux, et ils ont raison, c'est leur compétition".

En tout cas, cette compétition est unique en son genre. Au-delà de l’ambiance extraordinaire qui y règne traditionnellement, l’évènement a la particularité de réunir trois disciplines différentes : le football (à 11), le beach soccer et le futsal. Du reste, Tahiti a toujours veillé à construire des ponts entre ces trois domaines. Il est arrivé plusieurs fois qu’un même joueur tahitien participe à des compétitions estampillées FIFA à la fois en Beach Soccer et en football à 11.

En visite à Tahiti pour rencontrer notamment Moetai Brotherson, président de la Polynésie française, et pour inaugurer un nouveau terrain financé par le biais de FIFA Forward, le Président de la FIFA Gianni Infantino a d’ailleurs été invité à prendre part aux festivités. "Ces îles et ce magnifique pays ont quelque chose de spécial. Je suis ravi d’être là", a-t-il déclaré au micro de la télévision locale.

"Assister à cette magnifique cérémonie d’ouverture du Festival des Îles, un Festival auquel participent plus de 1000 joueurs et joueuses, filles-garçons, hommes-femmes, qui jouent pour déterminer qui est le meilleur, bien sûr, mais surtout pour passer un moment ensemble, en amis, grâce au sport et en particulier le football, cela fait chaud au cœur au Président de la FIFA que je suis", a-t-il ajouté.

Les résultats finals paraissent effectivement anecdotiques à côté du bonheur généré par le festival auprès des participants et des spectateurs. On retiendra tout de même le nom de l’équipe vainqueur du tournoi de Futsal : Rapa. Venue de l’île la plus reculée de toutes celles que composent Tahiti, Rapa a été désignée, grâce à ce succès, pour représenter le pays lors de la prochaine Coupe de Futsal des Nations l’OFC, qui se déroulera du 1er au 7 octobre 2023 en Nouvelle-Zélande.

Le football, vecteur de cohésion sociale

A l’instar de Rapa, Ua Pou - minuscule territoire située dans l’archipel des îles Marquises – a, lui été sacré en U-13, catégorie nouvellement introduite dans ce Festival des Îles. Preuve que quel que soit l’âge, la discipline, ou l’éloignement géographique, le sport Roi a conquis absolument toutes les îles de Tahiti et de la Polynésie.

"L’idée, c’est vraiment de permettre aux gens de se rencontrer grâce au sport. Le sport, que l’on parle de football ou non, permet souvent de se découvrir des points communs, d’échanger, et de se rassembler", résume Thierry Ariiotima président de la fédération tahitienne de football (FTF).