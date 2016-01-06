Série terminée, record prolongé, séjour raccourci

Dans sa revue statistique hebdomadaire, FIFA.com s'intéresse aux belles séries de l'Olympiakos et de Porto en championnat, à un but pas comme les autres pour Wayne Rooney, aux dix réalisations de Monaco et au limogeage de Rafael Benitez.

341

jours et 30 matches sans défaite en championnat : c'est l'impressionnante série qui a pris fin pour le FC Porto contre le Sporting Portugal. La formation entraînée par Julen Lopetegui a ainsi subi son premier revers en Liga portugaise depuis janvier 2015. Les deux buts de la victoire lisboète 2:0 ont été inscrits par Islam Slimani, qui grimpe à la deuxième place du classement des buteurs, avec 10 unités. Cela fait maintenant sept ans que le Sporting ne s'est plus incliné face à Porto en championnat. Ces trois points permettent aux hommes entraînés par Jorge Jesus de subtiliser la première place du classement aux Dragons, et de rester plus que jamais en course pour décrocher un premier titre de champions du Portugal depuis 14 ans.

238

buts pour Manchester United, 188 en Premier League : tels sont les chiffres atteints par Wayne Rooney, et qui lui permettent de dépasser Denis Law au classement des meilleurs finisseurs de l'histoire des Red Devils. Il n'est plus qu'à 11 longueurs du leader en la matière, Bobby Charlton. Pour ce qui est du tableau des meilleurs réalisateurs de la Premier League, Rooney vient de dépasser un autre ancien Mancunien, Andy Cole (187), mais devra redoubler d'efforts pour rejoindre le recordman absolu en la matière, Alan Shearer, qui a pris sa retraite avec 260 buts au compteur en championnat d'Angleterre. La dernière réalisation en date de l'attaquant de 30 ans, sa première en championnat depuis la mi-octobre, a permis à Manchester United de battre Swansea 2:1 et de mettre ainsi un terme à une série de huit matches sans victoire. Mais les difficultés des Red Devils pour trouver le chemin des filets n'ont pas pour autant disparu : ils n'ont plus réussi à marquer en première période à Old Trafford depuis neuf rencontres.

188

jours après avoir pris place sur le banc du Real Madrid, Rafael Benitez a été remercié. C'est le plus petit mandat d'un entraîneur des Merengues depuis Mariano Garcia Remon (103 jours), il y a 12 ans. L'ancien entraîneur de Naples aura dirigé le Real pendant 25 matches de compétition. En 114 ans d'histoire, seuls trois entraîneurs ont supervisé moins de matches au poste d'entraîneur. Le départ de Benitez occasionne l'arrivée de Zinedine Zidane, qui devient ainsi le 47ème entraîneur de l'histoire du club, mais le premier Français seulement à occuper ce poste.

16

matches, 16 victoires : voilà comment l'Olympiakos Le Pirée a débuté sa saison en championnat de Grèce, si bien qu'un autre titre semble déjà promis au club qui compte déjà 18 longueurs d'avance sur son premier poursuivant, l'AEK Athènes. L'Olympiakos a déjà inscrit 44 buts en championnat, pour seulement 9 concédés. Sa dernière victime en date est Panionios, battu à domicile 3:1 par le champion en titre. En cas de victoire sur Levadiakos le week-end prochain, les rouges et blancs établiront un nouveau record. Un succès leur permettrait également de se rapprocher d'un septième titre de champion consécutif, et d'un 18ème au cours des 20 dernières saisons. Cela étant, l'Olympiakos a encore du chemin à parcourir pour rejoindre Benfica, victorieux 29 fois d'affilée en championnat entre 1971 et 1973. Il s'agit là du record absolu en Europe.

10