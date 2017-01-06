Sacre colombien, échec londonien et transferts brésiliens

Au sommaire de la revue statistique hebdomadaire de FIFA.com cette semaine : la fin d'une longue série pour un ancien champion d'Europe, une invincibilité qui se poursuit pour deux autres, un Anglais infatigable, un Brésilien onéreux et un Colombien conquérant.

23

ans après que Carlos Valderrama a réalisé la prouesse pour la première fois, Miguel Borja est devenu le deuxième joueur basé en Colombie à remporter le trophée récompensant le meilleur Joueur Sud-Américain de l'Année. L'attaquant de 23 ans a marqué 19 fois en 21 matches pour Cortulua, améliorant le record du nombre de buts inscrits au cours d'une même campagne, jusque-là détenu par Jackson Martinez. Il a ensuite rejoint l'Atlético Nacional, qu'il a contribué à conduire au triomphe dans la Copa Libertadores 2016. Par ailleurs, Borja a converti le penalty qui a offert à l'Atlético Nacional la troisième place de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2016. Borja a bouclé l'année avec 39 buts en 51 apparitions. Au classement du meilleur joueur d'Amérique du Sud pour l'année 2016, il devance le Brésilien Gabriel Jesus de neuf votes, soit l'écart le plus serré depuis 2008, où Juan Sebastian Veron avait battu Juan Roman Riquelme de trois voix. Teofilo Gutierrezest devenu le deuxième Colombien à s'adjuger ce prix il y a deux ans, mais il évoluait alors en Argentine, à River Plate. Cela faisait huit années consécutives que la récompense allait à un joueur basé en Argentine ou au Brésil. Borja a mis fin à cette série.

20

victoires en 20 matches à domicile en Serie A : c'est le record établi par la Juventusen 2016. Les seules autres équipes à avoir réussi le même exploit au cours d'une même année calendaire sont le Genoa, en 1929, et la Juve, déjà, en 1946. Mais ces fois-là, Génois et Turinois n'avaient disputé que cinq et sept rencontres respectivement. Le Torinodétenait le record du plus grand nombre de succès à domicile au cours d'une année calendaire, mais un match nul 1:1 contre la Triestina l'avait empêché d'enregistrer 21 victoires en autant de matches disputés.

15

succès d'affilée en Premiership écossaise ont été remportés par le Celtic Glasgowaprès sa victoire sur son éternel rival, les Rangers. Les Blues avaient ouvert le score tôt dans la partie, mais des buts de Moussa Dembele - son quatrième en deux derbies Old Firm en championnat - et de Scott Sinclair ont offert un succès 2:1 aux hommes de Brendan Rodgers. Les Bhoys viennent donc de battre les Gers une troisième fois consécutive en championnat pour la première fois depuis la série de sept victoires de rang en 2004. Le Celtic a par ailleurs pris 58 points sur 60 possibles en championnat et possède 19 longueurs d'avance sur son premier poursuivant, les Rangers.

13

victoires successives en Premier League anglaise : c'est la série qui a pris fin pour Chelsea. Les Blues ont calé à une unité du record établi par Arsenalen 2002. Alors que Chelsea et Tottenhamdevenaient les deux premières équipes à s'affronter pour la 50ème fois dans la compétition, un doublé de Dele Allia offert un succès 2:0 aux Spurs. L'international anglais de 20 ans a ainsi réussi un troisième doublé pour une troisième rencontre successive, devenant ainsi le cinquième plus jeune joueur - et le plus jeune milieu de terrain - à atteindre la barre des 20 buts en Premier League après Michael Owen, Wayne Rooney,Robbie Fowler et Alan Smith. Ce résultat étend à 11 matches la série d'invincibilité de Tottenham dans les derbies londoniens à White Hart Lane sous la houlette de Mauricio Pochettino.

5

fois cette année, le record du montant d'un transfert en Asie a été battu. Le dernier record en date a été établi avec la vente d'Oscar par Chelsea à Shanghai SIPG pour la somme de 70,4 millions d'euros. Le record a été amélioré à trois reprises en 10 jours en janvier 2016, avec les transferts de Ramiresà Jiangsu Suning en provenance de Chelsea, de Jackson Martinez de l'Atlético de Madrid à Guangzhou Evergrande et d'Alex Teixeira du Shakhtar Donetsk à Jiangsu pour 33, 42 et 50 millions d'euros respectivement. En juin dernier, le Brésilien Hulkétait passé du Zénith Saint-Pétersbourg à Shanghai SIPG pour 55,8 millions d'euros. Shanghai SIPG a par ailleurs battu le record du montant d'un transfert pour un Brésilien, qui appartenait jusque-là au Real Madrid avec les 65 millions d'euros versés par le club de la capitale espagnole à l'AC Milan pour l'acquisition de Kakaen 2009. Oscar est quant à lui devenu le dixième joueur de l'histoire à être vendu pour plus de 70 millions d'euros.

En bref 14 kilomètres : telle est la distance parcourue par le joueur de Bournemouth Dan Gosling** contre Arsenal. C'est plus qu'aucun autre joueur au cours d'une rencontre de la Premier League anglaise 2016/17.