Ronaldo et Messi, génies d'hier et d'aujourd'hui

C'était le 17 décembre 2007 à l'Opéra de Zurich. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, respectivement âgés de 20 et 22 ans, assistaient pour la première fois à la cérémonie annuelle de remise des prix de la FIFA.

Ils termineront finalement deuxième et troisième derrière Kaka au classement du Joueur de l'année de la FIFA, mais personne n'aurait pu prédire que Messi et Ronaldo se partageraient les dix prochaines récompenses individuelles masculines et que, 13 ans plus tard, ils feraient toujours partie des dix nominés pour le prix The Best - Joueur de la FIFA. Pour souligner cette extraordinaire longévité, FIFA.com s'est penché sur ce qui se passait dans le monde le 17 décembre 2007.