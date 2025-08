River dégringole, São Paulo s'envole

Huracan et Gimnasia terminent quant à eux avec exactement la même moyenne de points. Les deux équipes disputeront donc un match d'appui pour déterminer celle qui descendra directement à l'étage inférieur. L'autre jouera sa survie dans un play-off contre une équipe de deuxième division. Contre Boca Juniors, Gimnasia a compté jusqu'à deux buts d'avance, mais le défenseur xeneize Christian Cellay a remis les deux équipes à égalité. Ce match nul a sauvé Huracan, battu 5:1 par Independiente, d'une descente immédiate en deuxième division. Quilmes prend directement l'ascenseur pour l'étage inférieur après avoir perdu 1:0 contre l'Olimpo.

Championnat du Brésil : São Paulo sur sa lancée À l'issue de la cinquième journée du Campeonato Brasileiro, São Paulo et Palmeiras ont clairement affirmé leurs intentions pour cette saison 2011. En battant Ceara 2:0, le Tricolor a enregistré sa cinquième victoire d'affilée, ce qui n'était jamais arrivé depuis le passage du championnat du Brésil à un nouveau format en 2003. Dimanche à Fortaleza, Marlos et Lucas ont tous les deux trouvé la faille, tandis que Rogerio Ceni a arrêté un penalty. Au stade Caninde, Palmeiras a facilement pris le dessus sur Avai (5:0) et pointe à la deuxième place, à quatre longueurs du leader.