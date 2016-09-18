Préparez les bougies pour…

FIFA.comvous présente une nouvelle série de stars du ballon rond qui souffleront leurs bougies durant la semaine à venir.

35

ans (18 septembre) Yayoi Kobayashi a participé avec le Japon à deux Coupes du Monde Féminines de la FIFA™ de suite aux États-Unis, en 1999 et 2003, durant lesquelles elle a joué six matches. En 2004, elle a disputé les deux matches de son pays aux Jeux Olympiques d’Athènes avant l’élimination dès le premier tour.

55

ans (19 septembre) Josimar a pris part à la Coupe du Monde de la FIFA 1986™. Au Mexique, il a joué trois matches avec le Brésil et inscrit un but face à l’Irlande du Nord au premier tour, avant de trouver à nouveau le chemin des filets contre la Pologne. Il a également disputé le quart de final historique face à la France. En 1989, il a brandi la Copa América. Plus jeune, Josimar a disputé la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Australie 1981. Avec Botafogo et Ceara, il a remporté deux titres régionaux. Il a également porté les maillots de Flamengo, Nacional et Internacional. À l’étranger, il a évolué au FC Séville, à Jorge Wilstermann (Bolivie) et Mineros de Guayana (Venezuela).

23

ans (20 septembre) Julian Draxler a remporté la Coupe du Monde avec l’Allemagne en 2014. Il a disputé cinq matches et inscrit un but durant l'UEFA EURO 2016, avant l’élimination en demi-finale. Formé à Schalke, il a remporté une Coupe et une Supercoupe d’Allemagne en cinq ans. En début de saison dernière, il a signé à Wolfsbourg.

23

ans (21 septembre) Ante Rebic a joué trois matches avec la Croatie à Brésil 2014, avant l’élimination au premier tour. En 2013, il a joué les quatre matches de son pays en Coupe du Monde U-20 et inscrit deux buts synonymes de victoires face à l’Uruguay et à la Nouvelle-Zélande. Après des débuts au RNK Split, Rebic a signé à la Fiorentina, qui l’a prêté à Leipzig, au Hellas Vérone puis à l'Eintracht Francfort.

40

ans (22 septembre) Les Brésiliens n’oublieront jamais ce que Ronaldo leur a offert durant sa longue carrière, à commencer par une cinquième Coupe du Monde, en 2002. Il est également reparti de République de Corée et du Japon avec le Soulier d’Or et le Ballon d’Argent de la compétition. Tout jeune, il a été couronné champion du monde en 1994, avant d’atteindre la finale de la Coupe du Monde 1998 en France. Huit ans plus tard en Allemagne, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire des phases finales (jusqu’à ce que Klose lui ravisse son record en 2014). Ronaldo a également remporté deux Copas América d’affilée et une Coupe des Confédérations de la FIFA en 1997. Il a décroché la médaille de bronze des Jeux Olympiques de 1996. Après avoir brandi une Coupe du Brésil avec Cruzeiro, il a remporté une Coupe et une Supercoupe des Pays-Bas avec le PSV Eindhoven, tout en terminant meilleur buteur du championnat. Avec le FC Barcelone, il a remporté une Coupe, une Supercoupe d’Espagne et une Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, tout en finissant meilleur buteur de la Liga. Il a ensuite permis à l’Inter Milan de remporter la Coupe de l’UEFA et a été désigné meilleur joueur de Serie A. Avec le Real Madrid, Ronaldo a décroché deux championnats, une Supercoupe d’Espagne et une Coupe Intercontinentale. De retour en Italie, une grave blessure a limité ses apparitions sous les couleurs de l’AC Milan. Il a donc décidé de rentrer au Brésil pour porter le maillot des Corinthians, avec lesquels il a remporté un championnat paulista et une Coupe du Brésil, avant de prendre sa retraite. Sur le plan individuel, Ronaldo été élu trois fois Joueur Mondial de la FIFA. Il a également remporté deux Ballons d’Or.

60

ans (23 septembre) Paolo Rossi a permis à l’Italie de remporter sa troisième Coupe du Monde, en 1982. En Espagne, il a inscrit six buts en sept matches qui lui ont permis de décrocher le Ballon et le Soulier d’Or de cette compétition. Il a conclu cette l'année en recevant le Ballon d’Or. Quatre ans plus tôt en Argentine, Rossi a marqué trois buts et emmené la Squadra Azzurra à la quatrième place. Il a ensuite été sélectionné pour Mexique 1986 mais n’est pas entré en jeu. Avec la Juventus, il a gagné deux championnats, une Coupe d’Italie, une Coupe d'Europe des clubs champions, une Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe et une Supercoupe d’Europe, tout en finissant meilleur buteur de la C1. Avec Vicence, il a remporté un titre de Serie B et terminé meilleur buteur du championnat. Rossi a également porté les maillots de l’AC Milan, de Pérouse, de Côme et du Hellas Vérone.

