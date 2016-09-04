Préparez les bougies pour…

FIFA.com vous présente dans cette rubrique les célébrités du ballon rond qui fêteront leur anniversaire durant la semaine à venir.

51

ans (4 septembre) Marc Degryse a participé avec la Belgique à deux Coupes du Monde de la FIFA™ d’affilée : Italie 1990, où il a joué quatre matches avant l’élimination en huitièmes de finale et inscrit un but face à la République de Corée, et États-Unis 1994, où il a joué trois matches et inscrit le but de la victoire sur le Maroc au premier tour. Après avoir remporté un championnat, une Coupe et deux Supercoupes de Belgique avec le Club Bruges, il a gagné quatre championnats, une Coupe et deux Supercoupes avec Anderlecht, tout en atteignant la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe, perdue face à la Sampdoria. Après un passage à Sheffield Wednesday, Degryse a remporté un championnat et deux Supercoupes des Pays-Bas avec le PSV Eindhoven. Il est ensuite rentré dans son pays pour porter le maillot de La Gantoise, avant de terminer sa carrière au Germinal Beerschot. Sur le plan individuel, cet attaquant a été désigné Joueur belge de l'année en 1991.

39

ans (5 septembre) Joseba Etxeberria a disputé tous les matches de l’Espagne durant la Coupe du Monde 1998, avant l’élimination au premier tour. Il a aussi participé aux UEFA EUROS 2000 et 2004. Etxeberria s’est révélé grâce à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Qatar 1995, à l'issue de laquelle il a reçu le Soulier d’Or adidas récompensant le meilleur buteur, avec sept réalisations en six matches. En club, il a débuté avec la Real Sociedad, avant de signer à l’Athletic Bilbao pour y rester quinze saisons, jusqu’à sa retraite en 2010.

49

ans (6 septembre) Igor Stimac a permis à la Croatie de finir troisième de la Coupe du Monde 1998. En France, il a disputé les sept matches de son pays. En 1996, il avait participé à la première apparition de la Croatie à l'Euro. Stimac s’est fait connaître pendant la Coupe du Monde U-20, Chili 1987, qu’il a remportée sous les couleurs de la Yougoslavie. Il a ensuite terminé finaliste de l’Euro U-21. Avec Hajduk Split, il a gagné deux championnats, quatre Coupes (dont deux de Yougoslavie) et deux Supercoupes de Croatie. Ce défenseur central a également porté les maillots du Dinamo Vinkovci, de Cibalia, Cadix, Derby County et West Ham. En tant qu’entraîneur, il a été couronné champion avec Hajduk Split et a pris les rênes de Cibalia, du NK Zagreb, de Zadar et d'Ispahan (Iran). Stimac a aussi été sélectionneur de son pays.

45

ans (7 septembre) Briana Scurry a gardé les cages de la sélection féminine américaine durant quatre Coupes du Monde Féminines de la FIFA™ de suite. À Suède 1995, elle a terminé troisième. À États-Unis 1999, elle a remporté le titre suprême. À États-Unis 2003 et RP Chine 2007, elle a encore fini sur la troisième marche du podium. Aux Jeux Olympiques, Scurry a décroché la médaille d’or à Atlanta 1996 et Athènes 2004. Elle a également été sélectionnée pour les jeux de Sydney, où elle a reçu la médaille d’argent sans toutefois entrer en jeu.

30

ans (8 septembre) Carlos Bacca a participé avec la Colombie à Brésil 2014 et aux Copas América 2015 et 2016. Dans cette dernière compétition, il a inscrit deux buts, dont celui de la victoire face aux États-Unis, qui ont permis aux Colombiens de terminer troisièmes. Après avoir été sacré champion de Colombie avec Atlético Junior, il est parti pour l’Europe et le Club Bruges, puis Séville, où il a décroché deux Ligues Europa de suite. Il a ensuite signé à l’AC Milan, où il évolue toujours.

31

ans (9 septembre) Luka Modric est devenu l'un des plus grands milieux créateurs du football mondial et un pilier de la sélection croate, avec laquelle il a disputé les Coupes du Monde 2006 et 2014, ainsi que les Euros 2008, 2012 et 2016. Après avoir remporté trois championnats, deux Coupes et une Supercoupe de Croatie avec le Dinamo Zagreb, il s’est engagé à Tottenham puis au Real Madrid, où il a déjà décroché une Coupe, une Supercoupe d’Espagne, deux Ligues des champions de l’UEFA, deux Supercoupes d’Europe et une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Modric a été désigné quatre fois Joueur croate de l'année.

65