Comme à son habitude, FIFA.comprésente dans cette rubrique le parcours des grands noms du ballon rond qui fêteront leur anniversaire cette semaine, à commencer par celui d'Antonio Conte qui a 47 ans ce dimanche 31 juillet.

47

ans (31 juillet)- Antonio Contea franchi un palier supplémentaire dans sa carrière d’entraîneur, commencée il y a dix ans, en emmenant l'Italie à l’UEFA EURO 2016, où elle a été éliminée en quart de finale aux tirs au but par l’Allemagne. Il se prépare actuellement à vivre sa première expérience d’entraîneur en dehors de son pays, avec Chelsea. Conte a commencé son parcours sur les bancs de touche à Arezzo puis à Bari, où il a remporté la Serie B. Après des passages à l’Atalanta et à Sienne, il a remporté trois championnats et deux Supercoupes d’Italie avec la Juventus. En tant que joueur, Conte a disputé la Coupe du Monde de la FIFA, États-Unis 1994™, compétition dont il a atteint la finale, et l’EURO 2000, perdu en finale face à la France en prolongation. Il est devenu l'une des légendes de la Juventus en décrochant cinq championnats, une Coupe, quatre Supercoupes d’Italie, une Ligue des champions de l’UEFA, une Coupe de l’UEFA, une Supercoupe d’Europe et une Coupe Intercontinentale.

43

ans(1er août)- Fahad Al Ghesheyana participé à la première Coupe du Monde de l’Arabie Saoudite, en 1994. Il a disputé deux matches sur le sol américain, devenant au passage le premier Saoudien à marquer durant la seconde phase de cette épreuve, face à la Suède. En 1995, il a pris part à la Coupe des Confédérations de la FIFA. En 1993, il a représenté son pays en Coupe du Monde U-20 de la FIFA. Après des débuts à Al Hilal, Al Ghesheyan a signé à l'AZ Alkmaar, avant de terminer sa carrière avec Al Nasr de Riyad.

27

ans (2 août) - Nacer Chadlia contribué au retour de la Belgique en Coupe du Monde en 2014. Il a disputé quatre matches au Brésil, avant de s'incliner en quart de finale. Passé par Apeldoorn, en deuxième division néerlandaise, il s'est révélé en remportant la Coupe et la Supercoupe des Pays-Bas avec Twente. Il s’est fait remarquer par Tottenham, où il a signé en 2013. Avec les Spurs, il a terminé troisième de la dernière Premier League, accédant ainsi à la Ligue des champions.

29

ans(3 août)- Gary Medela aidé le Chili à remporter les deux dernières Copas América. En 2015, il a disputé tous les matches de son pays et inscrit un but face à la Bolivie. En 2016, il a encore participé à l’ensemble des matches du Chili jusqu’au titre. Medel a également vécu de l'intérieur la Copa America 2011, Afrique du Sud 2010 et Brésil 2014. Après des débuts avec l'Universidad Catolica, il a signé à Boca Juniors. Il est ensuite parti pour l’Europe, où il a porté les maillots de Séville et de Cardiff City. Il y a deux saisons, il s’est engagé avec l’Inter Milan. Sur le plan individuel, le milieu défensif a été désigné Joueur chilien de l'année en 2008.

49

ans(4 août) - Ilian Kiriakova écrit les plus belles pages de l’histoire de la Bulgarie en tant que titulaire au sein de l’équipe qui a terminé quatrième d'États-Unis 1994. Deux ans plus tard, il a participé au deuxième UEFA EURO de son pays. Plus jeune, il a disputé la Coupe du Monde U-20 1987. En Bulgarie, Kiriakov a joué pour Etar Tarnovo. Il a également défendu les couleurs de La Corogne, de Mérida (Espagne), d'Anorthosis (Chypre) et d'Aberdeen.

38

ans(5 août)- Stefanie Gottschlich a contribué au premier succès de l’Allemagne en Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. En 2003, elle a joué six matches et inscrit un but. En 2000, elle a décroché la médaille de bronze du Tournoi Olympique de Football Féminin, Sydney 2000. En raison de blessures à répétition, elle a décidé de mettre un terme à sa carrière prématurément.

67