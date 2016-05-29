Les meilleurs à l'œuvre

dimanche 29 mai 2016, 08:51
Brazil

Préparez les bougies pour...

Comme chaque dimanche,FIFA.comrevient sur le parcours de célébrités du ballon rond qui souffleront leurs bougies cette semaine. Abby Wambach fêtera notamment ses 36 ans ce jeudi.

47

ans (29 mai)- Benjamin est entré dans l’histoire du beach soccer en participant avec le Brésil aux six premières Coupes du Monde de Beach Soccer de la FIFA. Il a remporté le titre quatre fois, terminant également une fois finaliste et une fois troisième. Sur le plan individuel, il a reçu deux Ballons d’Argent, un Ballon de Bronze et un Soulier d’Argent adidas. Son bilan est de 35 buts en 34 matches. Avec la Seleção des plages, Benjamin a remporté quatre fois les qualifications sud-américaines.

70

ans(30 mai)- Dragan Dzajica participé avec la Yougoslavie à la Coupe du Monde de la FIFA 1974™, où il a joué cinq matches et inscrit un but. En 1964, il a représenté son pays aux Jeux Olympiques. Au niveau continental, Dzajic a participé à deux UEFA EUROS, terminant une fois finaliste face à l’Italie et meilleur buteur de l’épreuve. Dzajic a passé la majeure partie de sa carrière à l’Étoile Rouge de Belgrade, où il a décroché cinq championnats et quatre Coupes de Yougoslavie. Il a également effectué un passage à Bastia.

74

ans(31 mai)- Eloy Campos a contribué au retour du Pérou en Coupe du Monde, après la première édition en 1930. Les Péruviens ont dû attendre 1970 pour retrouver l’épreuve mondiale, où Campos a disputé deux matches. Il a également représenté son pays aux Jeux Olympiques 1960. Avec le Sporting Cristal, il a remporté quatre championnats puis a mis un terme à sa carrière sous le maillot de Cienciano. En tant qu’entraîneur, il a dirigé de nombreux clubs péruviens.

32

ans(1 juin)- Jean Beausejoura inscrit son nom dans l’histoire du Chili en remportant la Copa América en 2015. Au cours de ce tournoi, il a disputé quatre matches. Il avait déjà participé à l’édition 2011. Beausejour a disputé Afrique du Sud 2010 et Brésil 2014, pour un total de deux buts en six matches, dont celui de la victoire face au Honduras en 2010. En club, il a remporté le championnat chilien avec l'Universidad Catolica et Colo-Colo, le championnat de deuxième division brésilienne avec Grêmio, la Coupe de la Ligue anglaise avec Birmingham et la FA Cup avec Wigan. Il a également porté les maillots de La Gantoise du Servette de Genève et du Club América.

36

ans(2 juin)- Abby Wambachva fêter son premier anniversaire loin des stades puisqu’elle a pris sa retraite au sommet de sa gloire, après avoir remporté la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2015™ avec les États-Unis. Elle restera comme une des plus grandes joueuses de l’histoire de la discipline, après avoir disputé quatre Coupes du Monde Féminines de suite, au cours desquelles elle a inscrit 14 buts. En plus du dernier succès, elle a fini une fois finaliste et deux fois troisième. Aux Jeux Olympiques, Wambach a décroché deux médailles d’or et inscrit neuf buts en 11 matches. Sur le plan individuel, elle a été élue Joueuse Mondiale de la FIFA 2012 et demeure la meilleure buteuse de l’histoire du football féminin. Aux États-Unis, elle a porté les maillots de Washington Freedom, magicJack et Western New York Flash.

45

ans(3 juin)- Luigi Di Biagioa participé avec l’Italie à deux Coupes du Monde de suite : France 1998, où il a inscrit un but et perdu en quart de finale face au pays hôte, et Corée/Japon 2002, où il n’a livré qu’un seul match. En 2000, il a atteint la finale de l’EURO, à nouveau perdue face à la France. Di Biagio a porté les maillots de la Lazio, Monza, Foggia, de l’AS Rome, de l’Inter Milan, Brescia et Ascoli. En tant qu’entraîneur, il a pris la tête de la sélection italienne U-21.

48

ans(4 juin)- Elanea participé avec le Brésil aux trois premières Coupes du Monde Féminines, avec un bilan d’un but en 12 rencontres. En 1999, elle a terminé troisième de l’épreuve. En 1996, elle a participé au premier Tournoi Olympique de Football Féminin.

