Préparez les bougies pour…

42

42

ans (10 avril) Andreas Andersson a contribué au retour de la Suède en Coupe du Monde de la FIFA™ après son absence en 1998 en France. Les Suédois ont atteint la seconde phase de Corée/Japon 2002 et Andersson a disputé les quatre matches avant l’élimination face au Sénégal. Il a porté les maillots de l'IFK Göteborg, de l’AC Milan et de Newcastle. Sur le plan individuel, il a terminé une fois meilleur buteur du championnat de Suède.

55

ans (11 avril) Roberto Cabanas a disputé avec le Paraguay la Coupe du Monde 1986, où il a joué les quatre matches de son pays et marqué deux buts avant l’élimination au second tour. Après des débuts à Cerro Porteno, il est parti pour les États-Unis et le New York Cosmos, où il a décroché de nombreux titres. Avec l'América Cali, il a remporté deux championnats de Colombie. En France, Cabanas a porté les maillots de Brest et de Lyon. Après avoir été couronné champion d’Argentine avec Boca Juniors, il est rentré à Cerro Porteno. Il est ensuite reparti pour la Colombie, où il a défendu les couleurs d’Independiente Medellin et du Real Cartagena.

37

ans (12 avril) Mateja Kezman a été l'un des buteurs les plus prolifiques du début des années 2000 et a permis à la sélection de Serbie-et-Monténégro de se qualifier pour Allemagne 2006, où il a joué deux matches avant l’élimination au premier tour. Cet attaquant a également participé à l’UEFA EURO 2000 avec l’ex-Yougoslavie. C’est avec le Partizan Belgrade qu’il s’est révélé, en remportant le championnat de Yougoslavie. Il a ensuite signé au PSV Eindhoven, où il a gagné deux championnats et trois Supercoupes des Pays-Bas. Avec Chelsea, il a remporté une Premier League et une Coupe de la Ligue. Kezman est ensuite passé par l’Atlético de Madrid puis Fenerbahçe, où il a décroché un championnat et une Supercoupe de Turquie. Avec le Paris Saint-Germain, il a brandi la Coupe de France. À Hongkong, il a remporté une Coupe et une Coupe de la Ligue avec South China. Il a ensuite terminé sa carrière dans le club biélorusse du BATE Borisov. Sur le plan individuel, cet attaquant insaisissable a terminé une fois meilleur buteur de la Coupe de l’UEFA, trois fois du championnat des Pays-Bas, une fois du championnat de Serbie et a été désigné une fois Joueur de l’année aux Pays-Bas.

33

ans (13 avril) Claudio Bravo a vécu l'une des plus belles années de sa carrière de footballeur puisqu’il a réalisé le quintuplé avec le FC Barcelone en gagnant la Liga, la Coupe du Roi, la Ligue des champions de l’UEFA, la Supercoupe d’Europe et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2015. De plus, il a permis à son pays de remporter la première Copa América de son histoire. Il devrait enrichir encore son palmarès avec le club catalan dans les prochaines semaines. Avec le Chili, Bravo a disputé les deux dernières Coupes du Monde et trois autres Copas América depuis 2004. Après avoir été couronné champion du Chili avec Colo Colo, il a remporté le championnat de deuxième division espagnole avec la Real Sociedad. Huit saisons plus tard, il a signé chez le géant catalan.

40

ans (14 avril) Buru a marqué l’histoire de la sélection brésilienne en participant aux six premières éditions de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA. Avec ses 35 buts en 32 matches, il a remporté le titre suprême en 2006, 2007, 2008, 2009, terminé troisième en 2005 et finaliste en 2011. Sur le plan individuel, Buru a reçu le Soulier d’Or et le Ballon d’Or de l’édition 2007.

22

ans (15 avril) Katie Bowen a participé avec la Nouvelle-Zélande aux Coupes du Monde Féminines de la FIFA™ 2011 et 2015, à la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2012 et à deux Coupes du Monde Féminine U-17 de la FIFA, en 2008 et 2010. Bowen a porté les maillots des Glenfield Rovers et des North Carolina Tar Heels, avant de débuter sa carrière professionnelle avec Kansas City.

39