Préparez les bougies pour…

FIFA.com retrace le parcours des grands noms du football mondial qui souffleront leurs bougies durant la semaine à venir.

ans (24 janvier) Luis Suarez a permis à Liverpool de jouer les premiers rôles en Premier League avant de perdre le titre sur le fil. Il a tout de même terminé meilleur buteur du championnat et d’Europe, à égalité avec Ronaldo, ainsi que meilleur joueur d’Angleterre après quatre saisons chez les Reds, couronnées par une Coupe de la Ligue. Il a ensuite signé au FC Barcelone, où il a déjà réalisé le quintuplé Liga, Coupe du Roi, Ligue des champions de l’UEFA, Supercoupe d’Europe et Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2015, dont il a terminé meilleur joueur et meilleur buteur. Suarez a aussi contribué au retour de l’Uruguay en demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA™ en 2010, puis il a participé à Brésil 2014. Au niveau continental, il a brandi la Copa América 2011, dont il a fini meilleur joueur. Ce buteur d’exception a également disputé la Coupe des Confédérations de la FIFA 2013. Plus jeune, il a participé à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2007 et aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Après avoir été couronné champion d’Uruguay avec Nacional, il a remporté le championnat et la Coupe des Pays-Bas avec l’Ajax Amsterdam, tout en finissant meilleur buteur du championnat et meilleur joueur de l’année.

ans (25 janvier) Xavi arrive à la fin d’une des plus grandes carrières de l’histoire du football mondial, qui a commencé au centre de formation du FC Barcelone. Il a ensuite gagné sa place en équipe première puis est devenu une légende du Camp Nou en gagnant huit championnats, trois Coupes du Roi, six Supercoupes d’Espagne, quatre Ligues des champions, deux Supercoupes d’Europe et deux Coupes du Monde des Clubs de la FIFA. Au niveau international, il a terminé sa carrière à Brésil 2014 après avoir disputé les éditions 2002 et 2006 et remporté l’édition 2010. Ce milieu de terrain a aussi terminé troisième de la Coupe des Confédérations 2009 et deuxième de l’édition 2013. Dans sa jeunesse, Xavi a participé à la Coupe du Monde U-17 et remporté la Coupe du Monde U-20 1999. En 2000, il a atteint la finale du Tournoi Olympique de Football. En 2008 et 2012, il a remporté l’UEFA EURO. Il évolue actuellement dans le club qatari d’Al Sadd.

ans (26 janvier) Pia Wunderlich a marqué l’histoire du football féminin allemand en disputant trois Coupes du Monde Féminines de la FIFA™ : 1995, où elle a terminé deuxième, 1999 et 2003, à l'issue desquelles elle a décroché le titre suprême. Après avoir participé aux Jeux Olympiques de 1996, elle a reçu la médaille de bronze en 2004. Wunderlich a également remporté quatre Euros féminins de suite. Avec Francfort, elle a gagné six championnats, sept Coupes d’Allemagne, trois Coupes de Futsal et trois Ligues des champions féminines de l'UEFA.

ans (27 janvier) Ruben Amorim a gagné sa place en équipe du Portugal, avec laquelle il a disputé les deux dernières Coupes du Monde : Afrique du Sud 2010 et Brésil 2014. Auparavant, il a participé à l’EURO U-21. Après des débuts à Belenenses, il a gagné trois championnats, une Coupe, cinq Coupes de la Ligue et une Supercoupe. Il a ensuite été prêté au Sporting Braga, où il a brandi la Coupe de la Ligue. En début de saison, il a signé dans le club qatari d’Al Wakrah.

ans (28 janvier) Aya Miyama a participé avec le Japon aux quatre dernières Coupes du Monde Féminines : 2003, 2007, 2011, qu'elle a remportée, et 2015. Lors de cette dernière édition, elle a atteint la finale et reçu le Ballon de Bronze adidas. Elle a aussi disputé les Jeux Olympiques en 2008 et 2012, décrochant la médaille d’argent dans cette dernière édition. Sur le plan continental, Miyama a brandi la Coupe d’Asie de l’AFC 2014, dont elle a fini meilleure joueuse, et terminé troisième des éditions 2008 et 2010. Toujours en 2010, elle a reçu la médaille d’or des Jeux Asiatiques. Sur le plan individuel, elle a été désignée trois fois meilleure joueuse asiatique. Miyama évolue actuellement dans le club japonais d’Okayama Yunogo, après avoir porté les maillots de Los Angeles Sol et de Saint Louis Athletica aux États-Unis. Elle a débuté l’année 2016 en terminant deuxième de l'élection de la Joueuse Mondiale de la FIFA, derrière l’Américaine Carli Lloyd.

ans (29 janvier) Kim Dongjin participé avec la République de Corée à Allemagne 2006 et Afrique du Sud 2010, ainsi qu’à la Coupe d’Asie de l'AFC 2007, dont il a terminé troisième. En 2004 et 2008, il a eu l’honneur de représenter son pays aux Jeux Olympiques. Après avoir remporté le championnat, la Coupe et la Coupe de la Ligue avec le FC Séoul, il a signé au Zénith Saint-Pétersbourg, où il a conquis un championnat et une Supercoupe de Russie, sans oublier une Coupe de l’UEFA et une Supercoupe d’Europe. De retour en Asie, il a défendu les couleurs du club chinois de Hangzhou Greentown puis du club thaïlandais de Muangthong United.

