Préparez les bougies pour...

FIFA.comvous présente une nouvelle série de célébrités du football qui souffleront leurs bougies cette semaine.

36

Claudio Maldonado(3 janvier) a décroché avec le Chili la médaille de bronze du Tournoi Olympique de Football Masculin, Sydney 2000, après avoir disputé la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 1997. En 2001, il a représenté son pays en Copa América. Maldonado a également participé à deux campagnes de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA™, disputant 12 matches en 2006 puis deux en 2010, année où le Chili a retrouvé la compétition. Après avoir été couronné champion avec Colo Colo, Maldonado a rejoint le Brésil et São Paolo, avec lequel il a gagné deux championnats d’État, puis Cruzeiro, où il a remporté les championnats du Brésil et de l’État de Minas, et Santos, où il a conquis deux nouveaux championnats de l’État de São Paolo. Après un passage à Fenerbahçe, il a remporté un nouveau championnat du Brésil avec Flamengo, auquel il convient d'ajouter un sacre dans l’État de Rio de Janeiro. Maldonado a ensuite joué plusieurs mois à Corinthians, sous les couleurs duquel il a brandi la Recopa Sudamerinaca, avant de retourner à Colo Colo.

31

Jung Sungryong(4 janvier) a participé avec la République de Corée à Afrique du Sud 2010 et Brésil 2014, ainsi qu’à la Coupe d'Asie des Nations de l'AFC 2011, dont il a terminé troisième. Plus récemment, son pays a atteint la finale de l'édition 2015, mais Jung est resté sur le banc. Le gardien a aussi disputé les Tournois Olympiques de Football, Pékin 2008 et Londres 2012, à l'issue duquel il a remporté la médaille de bronze. Après des débuts à Pohang Steelers, où il a été couronné champion, il a remporté la Ligue des champions de l'AFC et disputé la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2010 avec Seongnam Ilhwa Chunma, avant de s'engager avec Suwon Bluewings.

56

Glenn Strömberg(5 janvier) a participé avec la Suède à Italie 1990, où il a inscrit un but face à l’Écosse, qui n’a pas cependant suffi à franchir la phase de groupes. Après avoir remporté un championnat, une Coupe de Suède et une Coupe de l’UEFA avec Göteborg, il a conquis deux championnats et une Supercoupe du Portugal lors de son passage à Benfica. Strömberg a ensuite terminé sa carrière à l’Atalanta Bergame. Sur le plan individuel, le milieu de terrain a été désigné une fois Joueur Suédois de l’année.

63

Manfred Kaltz(6 janvier) a participé avec la RFA à Argentine 1978 et Espagne 1982. Lors de cette dernière édition, la Nationalmannschaft s'est qualifiée pour la finale. Au niveau continental, il a terminé deuxième de l’UEFA EURO 1976, avant de remporter le titre en 1980. Formé à Hambourg, il y a conquis trois championnats, une Coupe d’Allemagne et une Coupe de la Ligue, sans oublier une Ligue des champions de l’UEFA, une Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe. Il a en outre disputé une finale de Coupe de l’UEFA et une finale de Coupe Intercontinentale. Après deux courtes expériences à Bordeaux et Mulhouse, il est rentré à Hambourg pour y finir sa carrière.

25

Eden Hazard(7 janvier) a permis à la Belgique de retrouver la Coupe du Monde en 2014. Au Brésil, il a disputé les cinq matches de son pays avant l’élimination en quart de finale. Plus jeune, il a participé à la Coupe du Monde U-17 2007. Après cinq saisons et un doublé Coupe-championnat avec Lille, il a signé à Chelsea, où il a déjà remporté un championnat, une Coupe de la Ligue et une UEFA Europa League. Il a également disputé la Coupe du Monde des Clubs 2012, dont il a atteint la finale. Hazard effectue actuellement sa quatrième saison à Stamford Bridge.

30

David Silva(8 janvier) a remporté avec l’Espagne la Coupe du Monde 2010 et les UEFA EUROS 2008 et 2012. Malheureusement, il était aussi de la partie lors du fiasco de Brésil 2014. Silva a terminé troisième de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2009 et deuxième de l’édition 2013. Au début de sa carrière, il a disputé la Coupe du Monde U-17 2003. Finaliste malheureux, il est tout de même reparti avec le Ballon de bronze adidas. Il a ensuite disputé la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2005. Formé à Valence, il a été prêté à Eibar et au Celta Vigo. Il a fini par s'imposer dans son club formateur et y a brandi la Coupe d'Espagne. Il est ensuite parti pour Manchester City, où il a déjà décroché deux championnats, une Coupe de la Ligue et un Community Shield.

35