Pote avec le poteau

Chaque semaine, FIFA.com met en lumière une photographie qui illustre l'histoire ou l'actualité du football et vous raconte tout ce que le cliché ne dit pas…

Un vieux dicton bien connu des footballeurs prétend que le poteau est le meilleur ami du gardien de but. Adrian, le dernier rempart de West Ham, en a fait l'expérience. Surpris par un lob audacieux de Sergio Agüero, l'Espagnol a vu avec soulagement la frappe de l'Argentin rebondir contre le montant.

Décoché depuis l'entrée de la surface de réparation, le tir de l'attaquant de Manchester City avait pourtant placé Adrian en bien mauvaise posture. Heureusement pour lui, le défenseur Winston Reid était là pour capter le rebond. L'international néo-zélandais a fait preuve d'un remarquable sang-froid pour amortir le ballon de la poitrine à destination du gardien espagnol, revenu en catastrophe vers sa ligne.