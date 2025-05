Ouverture de la procédure de candidature des volontaires pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™

La FIFA recherche des personnes passionnées et enthousiastes pour contribuer à rendre cette édition de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ inoubliable. Les volontaires jouent un rôle essentiel dans l’ensemble des compétitions et événements de la FIFA, tant par leur implication que par leur rôle d’ambassadeurs ou ambassadrices de leur pays. Au cœur de l’action, ces personnes incarnent parfaitement la manière dont le football unit le monde.

Les candidats ou candidates doivent avoir au moins 18 ans au 1er juin, maîtriser l’anglais (la connaissance d’autres langues est un atout) et être disponibles pendant toute la durée de la compétition (du 27 septembre au 19 octobre), ainsi que pour les sessions de formation préalables. De plus, il convient de cultiver une passion pour le football, d’aimer le travail en équipe et d’avoir une attitude amicale et proactive.